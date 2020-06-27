Як вибрати морозиво: найголовніші та найкорисніші поради

На що у першу чергу варто звертати увагу під час вибору морозива.

Найпопулярніший літній смаколик, який допомагає хоч і на короткий термін, але впоратися зі спекою – це морозиво.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, на що варто звертати увагу та які поради допоможуть обрати якісне та смачне морозиво.

Як вибрати морозиво

Звертай увагу на зовнішній вигляд

Якісне морозиво має бути твердим, не повинно мати вм’ятин чи бути незрозумілої форми. Якщо ти щось подібне помітив, то це означає, що сам продукт, або ж холодильник, у якому він зберігався, розморожувався.

Брати таке морозиво може бути небезпечно. Адже, коли його розморожують, а потім заморожують, то у ньому розвиваються шкідливі бактерії, що можуть призвести до отруєння.

Уважно читай склад

Якщо ти купуєш морозиво в упаковці, то завжди читай склад. У будь-якому випадку там на першому місці мають бути молоко, сік або фрукти, залежно від типу морозива.

Звертай увагу на харчові добавки та стабілізатори. Вони можуть бути у складі, але мають вони бути природніми.

Наприклад, додають гуарову та ксантанову камедь, або ж камедь ріжкового дерева (Е412, Е415, Е410).

Вони є безпечними для нашого організму. Тому не лякайся, якщо побачиш їх у складі. Зазвичай їх додають для того, щоб морозиво довше зберігалось.

Не забувай також перевіряти термін придатності.

ДСТУ

Пам’ятай під час вибору морозива про ДСТУ. Він має бути на кожній упаковці. Є три стандарти, які стосуються морозива:

– ДСТУ 4733: 2007 – морозиво молочне, вершкове, пломбір.

– ДСТУ 4734: 2007 – морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід.

– ДСТУ 4735: 2007 – морозиво з комбінованим складом сировини.

Що не так із стаканчиком та глазуррю

Дуже часто навіть якщо морозиво відповідає всім стандартам ДСТУ та має хороший склад, стаканчик у цьому випадку виготовлений не з найкращих складників.

Та і склад його можуть не зазначати на упаковці. Він часто містить пальмову олію, а вона шкідлива для наших судин.

З глазуррю подібна ситуація. На упаковці нібито написано, що вона шоколадна, але насправді вона із шоколадом навіть поряд не лежала.

Тому краще взяти сімейне морозиво без вафель та глазурі – і самостійно додати в нього шоколад чи інші домішки.

Ваніль має бути ваніллю

Якщо обираєш ванільне морозиво, то можеш навіть не дивитись на дешевий продукт. Виробники можуть додавати ванілін, ванільний цукор та звичайно ваніль. Останнє із переліченого є найдорожчим, проте і найякіснішим.

Тому, якщо ти побачив у складі саме ваніль і у тебе не виникло питань щодо ціни чи інших компонентів – можеш сміливо брати саме це морозиво та бути впевненим, що воно буде якісним.

Тепер ти знаєш, як обрати морозиво, щоб воно було не лише смачним, але і корисним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про морозиво.

Фото: Pixabay

Дарина Реготун

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