Модні сонцезахисні окуляри для чоловіків: найкрутіші моделі 2020

Які чоловічі сонцезахисні окуляри зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав найкрутіші моделі 2020.

Стильні сонцезахисні окуляри – не менш важливий елемент зовнішнього вигляду чоловіка, ніж красиве взуття чи модна рубашка.

А ще це вкрай необхідний для здоров`я аксесуар, адже його головна функція – захищати очі від шкідливого впливу ультрафіолету.

Які окуляри вибрати цього літа – ми розкажемо в матеріалі.

Модні сонцезахисні окуляри для чоловіків

Круглі чоловічі окуляри

Незвичайні сонячні окуляри круглої форми стануть вдалим завершенням твого стильного луку.

З одного боку, вони виглядають досить елегатно та лаконічно, а з іншого – роблять свого власника помітним у натовпі.

Особливо пасуватимуть круглі окуляри чоловікам із масивним підборіддям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Солнцезащитные Очки (@ne_botan_glasses) 17 Июн 2020 в 11:34 PDT

Чоловічі авіатори

Чоловічі окуляри-авіатори – це вічна класика, яка не виходить з моди вже багато сезонів поспіль. Актуальні вони і влітку 2020.

Цей аксесуар має лінзи у формі краплі та досить тонку металеву оправу.

Такі окуляри з`явилися в Америці у далекому 1937 році. Щоправда, тоді їх використовували співробітними військово-повітряних сил США.

А трохи пізніше авіатори так сподобалась цивільному населенню, що їх почали носити масово.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Окуляри ProVision | Україна (@provision__eyewear) 11 Фев 2020 в 11:54 PST

Кольорові чоловічі окуляри

Любиш експерименти? Цього літа ти можеш дати волю своїй креативній натурі.

Адже дизайнери пропонують чоловікам носити кольорові аксесуари найнесподіваніших відтінків.

Причому, яскравими можуть бути як оправи, так і лінзи.

Такі окуляри легко стануть стильною родзинкою твого луку та додуть йому індивідуальності.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МОДНЫЕ ОЧКИ УКРАИНА (@o4ki.top) 15 Апр 2020 в 9:23 PDT

Чоловічі спортивні окуляри

Якщо ти ведеш активний спосіб життя і багато займаєшся спортом на свіжому повітрі – можеш обрати модель, яка повністю закриває очі та щільно прилягаж до обличчя.

У них тобі буде комфортно і на пробіжці, і під час відпочинку на природі.

Втім, зауваж: із брюками та сорочкою такі окуляри краще не поєднувати – вони виглядатимуть не дуже гармонійно. А от із футболками та шортами – у самий раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спортивные очки (@sportglasses.kz) 29 Май 2020 в 1:40 PDT

Чоловічі окуляри незвичайної форми

Ромб, квадрат, шестикутник, трапеція – чим більш різку та оригінальну форму матиме оправа чоловічих сонцезахисних окулярів, тим крутіше вони виглядатимуть.

Такий аксесуар допоможе підкреслити індивідуальність та створити ультастильний образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @burton_mw_bishkek 18 Июн 2020 в 4:29 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловічу моду на літо 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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