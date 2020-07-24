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ICTV / Ранок / Модні сонцезахисні окуляри для чоловіків: найкрутіші моделі 2020 / 24.07.2020 15:26
24.07.2020 15:26
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Модні сонцезахисні окуляри для чоловіків: найкрутіші моделі 2020


Які чоловічі сонцезахисні окуляри зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав найкрутіші моделі 2020.

Стильні сонцезахисні окуляри – не менш важливий елемент зовнішнього вигляду чоловіка, ніж красиве взуття чи модна рубашка.

А ще це вкрай необхідний для здоров`я аксесуар, адже його головна функція – захищати очі від шкідливого впливу ультрафіолету.

Які окуляри вибрати цього літа – ми розкажемо в матеріалі.

Модні сонцезахисні окуляри для чоловіків

Круглі чоловічі окуляри

Незвичайні сонячні окуляри круглої форми стануть вдалим завершенням твого стильного луку.

З одного боку, вони виглядають досить елегатно та лаконічно, а з іншого – роблять свого власника помітним у натовпі.

Особливо пасуватимуть круглі окуляри чоловікам із масивним підборіддям.

 

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Публикация от Солнцезащитные Очки (@ne_botan_glasses)

Чоловічі авіатори                                                      

Чоловічі окуляри-авіатори – це вічна класика, яка не виходить з моди вже багато сезонів поспіль. Актуальні вони і влітку 2020.

Цей аксесуар має лінзи у формі краплі та досить тонку металеву оправу.

Також по темі: ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель Як збільшити чоловічу силу? Поради, які справді діють

Такі окуляри з`явилися в Америці у далекому 1937 році. Щоправда, тоді їх використовували співробітними військово-повітряних сил США.

А трохи пізніше авіатори так сподобалась цивільному населенню, що їх почали носити масово.

 

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Публикация от Окуляри ProVision | Україна (@provision__eyewear)

Кольорові чоловічі окуляри

Любиш експерименти? Цього літа ти можеш дати волю своїй креативній натурі.

Адже дизайнери пропонують чоловікам носити кольорові аксесуари найнесподіваніших відтінків.

Причому, яскравими можуть бути як оправи, так і лінзи.

Такі окуляри легко стануть стильною родзинкою твого луку та додуть йому індивідуальності.

 

 

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Публикация от МОДНЫЕ ОЧКИ УКРАИНА (@o4ki.top)

Чоловічі спортивні окуляри

Якщо ти ведеш активний спосіб життя і багато займаєшся спортом на свіжому повітрі – можеш обрати модель, яка повністю закриває очі та щільно прилягаж до обличчя.

У них тобі буде комфортно і на пробіжці, і під час відпочинку на природі.

Втім, зауваж: із брюками та сорочкою такі окуляри краще не поєднувати – вони виглядатимуть не дуже гармонійно. А от із футболками та шортами – у самий раз.

 

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Публикация от Спортивные очки (@sportglasses.kz)

Чоловічі окуляри незвичайної форми

Ромб, квадрат, шестикутник, трапеція – чим більш різку та оригінальну форму матиме оправа чоловічих сонцезахисних окулярів, тим крутіше вони виглядатимуть.

Такий аксесуар допоможе підкреслити індивідуальність та створити ультастильний образ.

 

 

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Публикация от @burton_mw_bishkek

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловічу моду на літо 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, чоловіча мода
24.07.2020 15:26



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