ТОП 5 холодних літніх супів – найкращі рецепти

Що приготувати влітку? Коли на вулиці спека, на допомогу прийдуть холодні супи. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе на найкращих та найпростіші у приготуванні рецепти. Смачного!

Щоб швидко охолодитися в спекотний день, чудово підійде іспанський томатний суп гаспачо.

Вона проста в приготуванні, але в той же час – смачна та вишукана.

Приготування:

1. Очисть помідори від шкірки. Для цього на кожному помідорі зроби надріз навхрест зі сторони плодоніжки. Склади в каструлю та залий окропом на 2 хвилини. Після цього – швидко переклади в холодну воду. Тепер шкірка легко зніметься.

2. Розріж помідори навпіл та видали плодоніжку. Почисть огірки. Видали насіння з перців. Почисть часник та цибулю.

3. Склади всі овочі в чашу блендера та перебий до кремоподібного стану. Додай сіль, цукор, оливкову олію та бальзамічний оцет. Дай настоятися в холодильнику мінімум 2 години – і твій гаспачо готовий.

4. Подавай із сухариками або свіжим багетом. Смачного!

Цей яскравий літній суп піднімає настрій не лише смаком, але й своїм соковитим зеленим кольором.

У цьому варіанті міститься куряче філе, але якщо ти не їж м’ясо – просто не клади його.

Суп все одно вийде смачним.

1. Помий шпинат та поріж на шматки.

2. У каструльці протушкуй на оливковій олії цибулю, часник, приправи. Додай бульйон і доведи до кипіння. Додай шпинат і відварне куряче філе, провари ще 2 звилини, зніми з плити та дай охолонути.

3. Додай вершки та перебий усе в блендері.

4. Посип рубленою фетою та горішками – і подавай на стіл.

Цей холодний літній суп сподобається навіть найвибагливішим гурманам. А головне – він дуже просто готується.

1. Залий мигдаль окропом на 5 хвилин, зніми шкірку та поклади в чашу блендера.

2. Хліб без шкірки залий водою, щоб розм’як. Потім відіжми і також поклади у блендер.

3. Додай часник, оливкову олію та бальзамічний оцет та перебий до стану крему. Розбав водою до консистенції жирних вершків, посоли, поперчи та постав охолоджуватися на півгодини.

4. Перед подачею прикрась розрізаними навпіл виноградинами, мигдалевими пластівцями та оливковою олією.

У цьому яскравому помаранчевому супі моркву залюбки їстимуть навіть діти.

1. Почисть і поріж цибулю та часник. Обсмаж на олії разом зі спеціями.

2. Моркву почисть, поріж на шматки та відвари до м’якості разом із сочевицею. Додай підсмажені овочі та вари ще 3 хвилини.

3. Перебий у блендері, провари ще 1 хвилину, охолоди, посип сухариками та подавай.

Ну яке ж літо без окрошки, правда? Цього разу ми пропонуємо спробувати варіант на кефірі та мінералці.

1. Звари й почисти картоплю та яйця.

2. Наріж кубиками картоплю, яйця, огірки, редис та ковбасу. Дрібно покриши зелень.

3. Залий газованою водою та кефіром. Посоли, поперчи та додай трішки цукру для посилення смаку.

4. Дай постояти в холодильнику кілька хвилин і подавай. Смачного!

