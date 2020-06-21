Як Фідель Кастро поєднав балерин із морозивом

Хто та як придумав морозиво: неймовірні історичні факти, про які ви ще не знали.

Палац морозива Фіделя Кастро

Якось на день народження Фіделю Кастро подарували торт із морозива і він йому дуже сподобався.

Коли команданте очолив Кубу, то перше, за що взявся – реформувати молочну індустрію.

Фідель Кастро мріяв випускати морозиво, яке було б краще ніж те, що виготовляли у США, тому і збудував кафе морозива розміром з палац.

У ньому одночасно могли знаходитись тисяча відвідувачів.

Назвав кафе на честь улюбленого балету – Коппелія, і вдягнув офіціанток у пачки балерин.

Морозиво, що не тане

Японські вчені та кухарі винайшли морозиво, яке не тане! Воно зберігає свою тверду консистенцію навіть при температурі 28 градусів за Цельсієм.

Рецепт смаколика відкрили випадково, коли намагалися зрозуміти, що б такого новенького зробити з полуниці.

Як виявилося, суміш ягоди з жирними субстанціями утворює продукт, який майже не тане.

Морозиво зі смаком горобця

Уявляєте собі морозиво зі смаком часника, спагетті, бекону чи пива? Воно існує! Таким сьогодні вже нікого не здивуєш.

Утім, виробники продовжують реалізовувати свої дикі фантазії. Тому одна з мереж японських кафе випустила серію «пташиного морозива».

Можна поласувати морозивом зі смаком горобця чи хвилястого папуги. Кондитери запевнили, що жодна пташка не постраждала!

Більше про морозиво – дивіться у відео.

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