Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Чому першу жінку, яка вдягла купальник, заарештували / 21.06.2020 11:45
21.06.2020 11:45
Поділитися

Чому першу жінку, яка вдягла купальник, заарештували

Фото: Unsplash

Літо, пляж і тепла водичка. Зараз як ніколи хочеться одягти купальник та піти купатись. А чи знали ви, що цей одяг приховує у собі неймовірні історії?!

Перший жіночий купальник

У США першу жінку, яка одягла купальник – заарештували! І тоді він виглядав зовсім не так, як зараз.

Плавчиня Аннет Келлерман вирішила вдягти один зі своїх спортивних костюмів не тільки на змагання, а й на пляж на узбережжі штату Массачусетс.

У жінки були повністю закриті ноги і торс, але відкриті руки. А класичним купальним костюмом для жінок тоді були громіздкі сукні та панталони.

Перший бікіні

Оголив більшу частину тіла жінкам – чоловік! Якось француз Луї Руар побачив, як жінки на пляжі підкочують ліфи купальників, оголюючи живіт. І вирішив – красуням потрібна свобода!

І у 1946 році він створив перший бікіні – купальник з відкритим пупком.

Столиця купальників

Столицею купальників можна сміливо вважати Сідней!

У цьому  австралійському місті щороку проходить масштабний парад купальних костюмів.

Також по темі: Love is – історії про реальну пару? Неймовірні факти про жуйку Хто придумав торт Наполеон: цікаві історії появи солодкої випічки Хто розношує туфлі королеві Єлизаветі ІІ

На вулиці міста виходить шалена кількість людей. Вони веселяться, влаштовують конкурси, танцюють і дивляться пол-денс шоу.

Більше про купальники – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як аромат впливає на наш настрій.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: купальники, Марина Самара, Предмет в історіях
21.06.2020 11:45



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати