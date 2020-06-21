Чому першу жінку, яка вдягла купальник, заарештували

Літо, пляж і тепла водичка. Зараз як ніколи хочеться одягти купальник та піти купатись. А чи знали ви, що цей одяг приховує у собі неймовірні історії?!

Перший жіночий купальник

У США першу жінку, яка одягла купальник – заарештували! І тоді він виглядав зовсім не так, як зараз.

Плавчиня Аннет Келлерман вирішила вдягти один зі своїх спортивних костюмів не тільки на змагання, а й на пляж на узбережжі штату Массачусетс.

У жінки були повністю закриті ноги і торс, але відкриті руки. А класичним купальним костюмом для жінок тоді були громіздкі сукні та панталони.

Перший бікіні

Оголив більшу частину тіла жінкам – чоловік! Якось француз Луї Руар побачив, як жінки на пляжі підкочують ліфи купальників, оголюючи живіт. І вирішив – красуням потрібна свобода!

І у 1946 році він створив перший бікіні – купальник з відкритим пупком.

Столиця купальників

Столицею купальників можна сміливо вважати Сідней!

У цьому австралійському місті щороку проходить масштабний парад купальних костюмів.

На вулиці міста виходить шалена кількість людей. Вони веселяться, влаштовують конкурси, танцюють і дивляться пол-денс шоу.

Більше про купальники – дивіться у відео.

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