Чому першу жінку, яка вдягла купальник, заарештували

Літо, пляж і тепла водичка. Зараз як ніколи хочеться одягти купальник та піти купатись. А чи знали ви, що цей одяг приховує у собі неймовірні історії?!
Перший жіночий купальник
У США першу жінку, яка одягла купальник – заарештували! І тоді він виглядав зовсім не так, як зараз.
Плавчиня Аннет Келлерман вирішила вдягти один зі своїх спортивних костюмів не тільки на змагання, а й на пляж на узбережжі штату Массачусетс.
У жінки були повністю закриті ноги і торс, але відкриті руки. А класичним купальним костюмом для жінок тоді були громіздкі сукні та панталони.
Перший бікіні
Оголив більшу частину тіла жінкам – чоловік! Якось француз Луї Руар побачив, як жінки на пляжі підкочують ліфи купальників, оголюючи живіт. І вирішив – красуням потрібна свобода!
І у 1946 році він створив перший бікіні – купальник з відкритим пупком.
Столиця купальників
Столицею купальників можна сміливо вважати Сідней!
У цьому австралійському місті щороку проходить масштабний парад купальних костюмів.Також по темі: Love is – історії про реальну пару? Неймовірні факти про жуйку Хто придумав торт Наполеон: цікаві історії появи солодкої випічки Хто розношує туфлі королеві Єлизаветі ІІ
На вулиці міста виходить шалена кількість людей. Вони веселяться, влаштовують конкурси, танцюють і дивляться пол-денс шоу.
Більше про купальники – дивіться у відео.
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