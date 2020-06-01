Позитивні новини: що хорошого відбулося у світі

Позитивні новини потрібні завжди. Вони покращують настрій і допомагають легше переносити усі незручності карантину.

Що хорошого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найцікавіші позитивні новини – і вже готовий ними поділитися

Позитивні новини України та світу

Послаблення карантину

Схоже, життя потроху повертається до звичного ритму. В Україні вже дозволили салони краси, літні майданчики ресторанів і кафе, а також відкрили ТРЦ. А відсьогодні влада розпочинає третій етап пом`якшення карантину.

З 1 червня українцям дали можливість відвідувати басейни, спортзали, а також запустили міжобласне залізничне сполучення.

При цьому, усі засоби захисту від коонавірусу, такі як соціальна дистанція, маски і антисептики й надалі обов`язкові.

Астронавти на МКС

Звісно ж, про цю новину усі вже чули, але хіба можна не згадати її у списку найяскравіших позитивних подій за вихідні?

Американські астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі благополучно прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX.

Вони успішно приєдналися до екіпажу новМКС і тепер проведуть певний час у космосі, скільки саме – поки що невідомо.

День народження Києва

31 травня столиця України відсвяткувала свій 1538 день народження.

Цьогоріч урочисті заходи відбудулися онлайн. По телебаченню показали святкові програми, а знаменитий “Пробіг під каштанами” транслювався у прямому ефірі.

А ще на честь свята у місті вперше після зими запустили музичні фонтани на Майдані Незалежності. Тепер усі кияни та гості столиці зможуть милуватися ними до 30 вересня щодня окрім понеділків.

Бот проти булінгу

В Україні почав працювати бот для протидії кібербулінгу. Його запустило міністерство цифрової трансформації України разом з UNICEF Ukraine.

Інтерактивний робот допоможе швидко дізнатися, як самостійно видалити образливі матеріали з соцмереж, а також куди звертатися за допомогою.

Це перший крок, який допоможе захистити українських дітей від булінгу в інтернеті.

Літня погода

Календарний червень уже настав, але погода за вікном поки що більше нагадує осінню. Втім, засмучуватись не варто.

Синоптики обіцяють, що уже цього тижня в Україну прийде справжнє літо: температура підвищиться до 25 градусів і навіть більше.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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