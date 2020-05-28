Позитивні новини: що нового в Україні та світі

Позитивні новини сприяють хорошому настрою і допомагають легше переносити незручності, створені коронавірусом.

Що ж хорошого відбувається просто зараз? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші добрі новини – і зараз тобі усе розкаже.

Позитивні новини України та світу

Додаткові вихідні

У цьому місяці відпочивати будемо більше! У червні українці матимуть 2 додаткові вихідні дні – на Трійцю та День Конституції.

Довгі вікенди плануються з 6 по 8, а також із 27 по 29 червня.

А от планувати, як краще їх провести, можна вже зараз.

Запускають поїзди

З 1 червня в Україні знову запустять поїзди.

Укрзалізниця вже розпочала продаж квитків, щоправда, поки лише на деякі напрямки.

Для бронювання доступні 50% місць у потягах, розташовані вони в шахматному порядку.

Пасажирів пускатимуть у вагони тільки в масках, а самі вагони будуть старанно обробляти і знезаражувати.

Також під час перевірки квитків проводитимуть температурний скрінінг.

Україна – в ТОПі технологічних країн

Україна ввійшла у ТОП-30 технологічних країн світу, згідно з дослідженням Startup Ecosystem Rankings 2020.

Про це пише організація TechUkraine на своїй сторінці у Facebook.

Дослідження брало до уваги такі критерії: продуктивність, інвестиції, дослідження ринку, рівень комунікації тощо.

Костюм для вечірок

Як виглядатимуть вечірки під час пандемії коронавірусу? Американські дизайнери розробили прототип захисного костюма для крутих паті.

Він має потужну система фільтрації повітря, камеру, ємності для коктейлів і підсвічування.

Виглядає такий диво костюм справді космічно. Цікаво, чи зручно в такому танцювати? 🙂

Симулятор смаків

Тепер їжу можна буде спробувати віртуально. Японські вчені створили унікальну технологію, яка допомагає відтворити смак продуктів. Для цього треба просто доторкнутись язиком до спеціального пристрою.

Гаджет дозволяє людині відчути смаки будь-якої їжі – від цукерок до суші.

Автори розробки вважають, що пристрій допоможе насолоджуватись смаками улюблених страв у будь-якій ситуації – і їх навіть не доведеться готувати.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

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