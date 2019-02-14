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ICTV / Ранок / Емігрантка розповіла шокуючі факти про Мексику / 14.02.2019 14:03

Емігрантка розповіла шокуючі факти про Мексику

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Мексика – головна красуня Латинської Америки, країна вічного літа і місце, де знайшла своє жіноче щастя наша землячка Юлія. Разом з чоловіком і маленьким сином українка живе в одному з найгарніших міст Мексики – Канкуні.

Українка розказала: чому, щоб подихати свіжим повітрям їй доводиться їхати в інше місто? Як місцеві лікарі діагностують хворобу без аналізів? І чому бажаючим приїхати в Мексику Юлія радить запастися гречкою?

Мексиканський клімат

Українка запевняє, що Мексика схожа на рай не лише на картинках. Єдине, що тут не райське – так це погода. Місцеве сонце часто так припікає, що здається, пекло зовсім поруч.

«Цілий рік в Канкуні +30 градусів, може бути +32, а зимою +28», – розповіла українка.

Вічна спека – це проблема усієї Мексики, а от у Канкуні є ще й індивідуальна. Юлія каже, що тут дуже висока вологість, яка заважає дихати на повні груди.

 «Іноді хочеться просто подихати свіжим повітрям, тому для цього ми їздимо в інші міста Мексики», – додала Юлія.

Медицина

Українку багато речей здивувало у новій країні, але найбільше – медицина. Дівчина каже, що у місцевих лікарів одні ліки від всіх хвороб, і як не дивно – це вода, до того ж навіть не свята.

«Ви приходите до лікаря, на щось скаржитеся, а вам кажуть, що ви напевно мало п’єте води, вам потрібно більше пити води», – каже Юлія.

Та якщо справа все ж таки не у воді, то лікар виявить проблему, але для цього аналізи здавати не попросить. Як Майя, причину недомагання силою думки виявить. Вагітних це теж стосується. Юлія каже, що коли сама була у цікавому стані, аналізи вперше попросили майже під час пологів.

Медицина хоч і не найсильніший бік Мексики, втім довіряти доводиться здоров’я тим спеціалістам, які є. В Мексиці є і безкоштовна медицина, але не кожен хворий може дожити до того, щоб почати там лікування. Мексиканець, у якого немає грошей на приватну клініку, ризикує місяць чекати огляду в державній.

Продукти

Юлія з далекої Мексики передає вітання не лише українським лікарям, а й українським виробникам продуктів. Дівчина дуже сумує за звичною нам гречкою і молоком, які в мексиканських супермаркетах вона ніяк не може знайти.

«Молочна продукція тут зовсім інша і її мало. Немає гречки елементарної, або, якщо продають, то за 5-7 доларів. А ще немає зефіру. Тобто немає тих продуктів, до яких ми звикли», – поділилась українка.

Мексика – країна неймовірної краси і багатої історії. Тут є свої недоліки, втім Юлія навчилася їх пробачати. Адже не дивлячись на українське серце, її жіноче щастя виявилося мексиканським.

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Теги: емігранти, Мексика
14.02.2019 14:03
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