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ICTV / Ранок / У В’єтнамі будують будинки без вікон: історія переїзду українських емігрантів / 25.09.2019 14:28
25.09.2019 14:28
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У В’єтнамі будують будинки без вікон: історія переїзду українських емігрантів

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Як живуть емігранти у В’єтнамі – історія української пари.

Українці Інна та Сергій мріяли пожити в Азії, і 4 місяці тому вони перебралися в одну з найекзотичніших країн світу  – В’єтнам.

Скільки коштує житло у В’єтнамі

У В’єтнамі можна знайти житло на будь-який смак та гроші. Можна винаймати дах над головною за $160 на місяць або ж за $1600.

Перший і найбільш економний варіант – будинок, у якому в оренду здають лише кімнату. Таке житло коштує $160-250 на місяць.

Другий варіант – квартири-студії або однокімнатні квартири. За них просять  $300-450.

А третій варіант – для багатіїв.

Третій вид житла – це апартаменти у великому житловому комплексі. Там є басейн, спортзал, зона для відпочинку, парковка та багато іншого. Ціна такого житла приблизно $1000 і вище, – розповіла українка.

Шукають житло у В’єтнамі так само, як і в Україні: на спеціалізованих сайтах, у групах соціальних мереж.

Герої сюжету кажуть, що тамтешні орендодавці не церемоняться з орендодаторами.

Перед тим, як показувати квартиру, можуть навіть не прибрати.

Однак є в них і позитивні риси. В’єтнамські орендодавці самі оплачують послуги ріелтора, на відміну від наших.  

Особливості в’єтнамських будинків 

В’єтнам – особлива країна, Інна та Сергій до переїзду навіть не уявляли наскільки. Будинки там будують не так, як усюди.

По-перше, дуже щільно один до одного, а по-друге, іноді забувають вставити вікна.

– Квартири бувають взагалі без вікон. В’єтнамці вважають, що це нормально – жити без денного світла, – розповіла Інна.

Деякі в’єтнамці маленькі провулочки між будинками використовують замість кухні.

Також по темі: Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко Емігрантка розповіла неочікувані факти про Нідерланди У Туреччині кожен емігрант може безкоштовно вивчити турецьку мову

Готують прямо на вулиці їжу, їдять там, миють посуд, співають пісні, а ще вигулюють курей.

Ще одна особливість в’єтнамських вулиць та квартир – це мешканці. Мова не про людей, а про створіння, які там живуть.

–У В’єтнамі дуже багато тварин і комах. Це абсолютно нормально, коли в будинку заводяться ящірки, мурахи, великі таргани, на вулиці бігають величезні пацюки, – додала українка.

Герої сюжету винаймають квартиру-студію в житловому комплексі. Платять за неї 300 доларів на місяць.

У будинку є парковка, цілодобова охорона та пральна машина, в якій перуть речі абсолютно всі жителі будинку.

– У В’єтнамі часто використовують одну або кілька пральних машин для всіх мешканців. У квартирах, які вище класом, є особиста пральна машина в квартирі. Тут дуже поширене таке явище, що пральні машини ставлять саме на даху, – каже емігрантка Інна.

В’єтнам і Україна – країни різних планет.

В’єтнамські орендодавці не турбуються при здачі квартири, але зі свого гаманця платять ріелторам.

Українці дивляться у вікна, а жителі В’єтнаму готують їжу на даху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали  про життя у Французькій Гвіані

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Теги: Анна Мещерякова, В'єтнам, емігранти
25.09.2019 14:28
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