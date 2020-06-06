На Балі можна орендувати житло з басейном за 200$

Балі – райский острів, туристична мекка світу. Відпочивати там одне задоволення. Український емігрант Артем розповів, як живеться на цьому екзотичному острові.

Проживання для іноземців

Заради балійського океану, джунглів та сонця туристи готові витрачати цілі статки. Українським мандрівникам перебувати на території острову без візи можна протягом 30 днів, далі або додому, або в іншу країну.

Деякі приїжджі йдуть на хитрощі, вони перетинають індонезійський кордон, а потім благополучно повертаються на Балі знову на 30 днів.

Залишатися на острові можна і не перетинаючи безкінечно кордон країни. Перший варіант – це оформити візу, другий – домовитися з міграційною службою за допомогою хабаря.

Житло на Балі

Артем каже, що знайти собі дах над головою взагалі не проблема – оголошень про оренду в інтернеті більше, ніж достатньо. Сам українець живе в гостьовому будинку.

На його території є басейн і безкоштовна питна вода. І все це за трохи більше, ніж 200 доларів на місяць. Трохи дорожче буде жити у віллі.

Більше про життя емігрантів на Балі – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть заробітчани у В’єтнамі.

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