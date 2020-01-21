Як оригінально провести час з друзями та сім’єю

Зимові свята закінчилися так само як і розваги. Проте, потрібно не занурюватися у сімейні турботи, а весело проводити час разом зі своїми близькими. Ранок у Великому Місті підкаже ідеї, які точно сподобаються твоїй сім’ї та друзям.

Тюбінгові гірки

Такий спосіб відпочинку додасть адреналіну вашому життю.

Спускові гірки бувають різної висоти, прямі та з поворотами.

Зазвичай гірки розташовують на вулиці, щоб мати засніжену поверхню для набирання швидкості під час спуску.

Також можна покататися у закритому приміщенні. А скільки розважатися – кожен обирає сам: від одного спуску до цілого дня катання.

Геокешинг

Суть геокешинга полягає в розміщенні невеликих схованок в важкодоступних місцях і публікації їх GPS-координат і підказок для пошуку, які знаходяться на сайті шанувальників гри.

Завдання гравців – знайти схованку за допомогою трекера і повідомити про це іншим.

Той, хто знайшов скарб може взяти сувенір, а натомість покласти щось рівноцінне.

Контейнер зі скарбом при цьому обов’язково потрібно повернути на місце і як слід замаскувати – наступним гравцям теж має бути цікаво.

Карта бажань

За допомогою паперу, ножиць, маркерів та журналів з яскравими фотографіями можна зробити карту, яка допоможе сформувати цілі на майбутнє.

Такий візуально привабливий план буде нагадувати про твої мрії, а також про щирий вечір разом зі своїми близькими.

Пейнтбол

Тебе точно охопить командний дух під час цієї гри.

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Із застосуванням пневматичної зброї, яка стріляє капсулами фарби, дві команди грають на відкритих лісових полях.

Гра проводиться із штучними перешкодами та укриттями. Можна обрати різні сюжети бою.

Наприклад: утримання форту, руйнування моста, порятунок заручника або класичний пейнтбол – гравці вражають кожного в протилежній команді.

Екологічне виховання

Рік 2020 стане періодом активного підтримання екології.

Не зважаючи на майбутній тренд, потрібно свідомо ставитися до збереження природи.

В цьому допоможуть лекції, екскурсії по місцях переробки сміття, соціальні проєкти засаджування дерев та навіть онлайн-курси, завдяки яким можна стати обізнаним у системі навколишнього середовища.

А з друзями це буде ще цікавіше.

Фільми іноземною мовою

Кіномарафони стали вже традицією для затишних посиденьок, проте цей час можна використати якомога продуктивніше.

Можна отримати нові емоції від улюбленого фільму, а також удосконалити свої навички іноземної мови.

Чому б не спробувати вивчити незрозумілі слова після перегляду?

Волонтерство

Зараз існує чимало способів допомоги з можливостями відвідати різні куточки країни та світу.

Вибір настільки великий, що можна поїхати як на вихідні, так і на цілий рік.

Соціальні об’єднання допомагають підприємствам, навчальним закладам, людям які потребують допомоги, а також у розважальних і благодійних заходах.

Потрібно лише залучитися до таких організацій.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, де відпочити в Україні взимку.

Фото: Unsplash, Pinterest

Анастасія Закомолдіна

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