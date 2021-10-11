Найцікавіші місця Варшави: що подивитись за короткий період

Що подивитись у Варшаві? Ранок у Великому Місті підготував для тебе список найцікавіших місць столиці Польщі. Читай і обов’язково занотовуй, щоб не забути.
Що подивитись у Варшаві
Королівський палац
Досить велику популярність у Варшаві має королівський палац. Його називають візитною карткою міста.
Після 1944 року від палацу лишилась лише одна арка, та згодом Варшаву почали відбудовувати за планами, які лишилися, малюнками та фотографіями.
І тепер ти можеш побачити, який вигляд мав палац минулого століття, а ще зазирнути всередину та оглянути кімнати.
Графік роботи палацу з жовтня по квітень:
- з вівторка по суботу з 10 до 16 години
- у неділю з 11 до 16
- понеділок – вихідний
Квиток: для дітей до 16 років – 1 PLN zł, дорослим – 30 PLN zł.
Розташування: центр Варшави, на Замковій площі
Старе місто
Старе місто – це найстаріший район Варшави, який можна обійти за 2-3 години.
Старе місто заснували ще у ХІІІ столітті. Воно розташовується навколо королівського палацу, про який ми розповідали вище у матеріалі.
У центрі старого міста знаходиться ринкова площа, де розташовано безліч закладів харчування.
Неподалік є собор Святого Іоанна Хрестителя, який був побудований ще у ХІV столітті.
Та, звичайно ж, тобі варто заглибитись трішки в історію і добре роздивитися пам’ятки середньовічної архітектури у Старому місті.
Музей Фредеріка Шопена
Якщо ти поціновувач класичної музики, та й взагалі цікавишся життям композиторів, то тобі варто відвідати музей знаменитого Фредеріка Шопена, який родом із Варшави.
До складу музею входить: дім Фредеріка та Маленький салон родини Шопен.
Музей працює з вівторка по неділю, з 11 до 20 години.
Вартість входу 22 PLN zł, дітям віком до 7 років – безкоштовно.
Музей еволюції Польської академії наук
Музей еволюції знаходиться в самому центрі Варшави.
Якщо хочеш ознайомитися зі світом, який існував до появи людства, тоді тобі точно варто туди зайти.Також по темі: Масштабний та атмосферний Харків: що подивитися в історичній столиці України Що подивитись в Єгипті, окрім пірамід Подорож у древній та затишний Чернігів: чим зайнятись і що подивитись
Можеш навіть сфотографуватися з динозавром, точніше, з його скелетом.
Вхід коштує 8 PLN zł, дітям віком до 7 років – безкоштовно.
Краківське передмістя
Краківське передмістя – одна з найбільш престижних вулиць Варшави. Там ти зустрінеш найкрасивіші палаци Варшави, а ще костел Святого Хреста.
Кажуть, що в одній із колон собору вбудована урна з серцем композитора Фредеріка Шопена.
Адже хоч у зрілих роках він жив у Франції, проте чоловік хотів, щоб його серце лишилось у Варшаві.
Ось так. Тепер ти маєш список, куди сходити у Варшаві. Насолоджуйся поїздкою та будь обачним.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Парижі.
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