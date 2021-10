Найцікавіші місця Варшави: що подивитись за короткий період

Що подивитись у Варшаві? Ранок у Великому Місті підготував для тебе список найцікавіших місць столиці Польщі. Читай і обов’язково занотовуй, щоб не забути.

Досить велику популярність у Варшаві має королівський палац. Його називають візитною карткою міста.

Після 1944 року від палацу лишилась лише одна арка, та згодом Варшаву почали відбудовувати за планами, які лишилися, малюнками та фотографіями.

І тепер ти можеш побачити, який вигляд мав палац минулого століття, а ще зазирнути всередину та оглянути кімнати.

Графік роботи палацу з жовтня по квітень:

Квиток: для дітей до 16 років – 1 PLN zł, дорослим – 30 PLN zł.

Розташування: центр Варшави, на Замковій площі

Старе місто – це найстаріший район Варшави, який можна обійти за 2-3 години.

Старе місто заснували ще у ХІІІ столітті. Воно розташовується навколо королівського палацу, про який ми розповідали вище у матеріалі.

У центрі старого міста знаходиться ринкова площа, де розташовано безліч закладів харчування.

Неподалік є собор Святого Іоанна Хрестителя, який був побудований ще у ХІV столітті.

Та, звичайно ж, тобі варто заглибитись трішки в історію і добре роздивитися пам’ятки середньовічної архітектури у Старому місті.

Якщо ти поціновувач класичної музики, та й взагалі цікавишся життям композиторів, то тобі варто відвідати музей знаменитого Фредеріка Шопена, який родом із Варшави.

До складу музею входить: дім Фредеріка та Маленький салон родини Шопен.

Музей працює з вівторка по неділю, з 11 до 20 години.

Вартість входу 22 PLN zł, дітям віком до 7 років – безкоштовно.

Музей еволюції знаходиться в самому центрі Варшави.

Якщо хочеш ознайомитися зі світом, який існував до появи людства, тоді тобі точно варто туди зайти.

Можеш навіть сфотографуватися з динозавром, точніше, з його скелетом.

Вхід коштує 8 PLN zł, дітям віком до 7 років – безкоштовно.

Краківське передмістя – одна з найбільш престижних вулиць Варшави. Там ти зустрінеш найкрасивіші палаци Варшави, а ще костел Святого Хреста.

Кажуть, що в одній із колон собору вбудована урна з серцем композитора Фредеріка Шопена.

Адже хоч у зрілих роках він жив у Франції, проте чоловік хотів, щоб його серце лишилось у Варшаві.

Ось так. Тепер ти маєш список, куди сходити у Варшаві. Насолоджуйся поїздкою та будь обачним.

Фото: Pexels

