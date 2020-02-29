Різностороння Німеччина: плюси та мінуси життя в країні з вуст емігрантки

У німецьких супермаркетах всередині немає камер відеоспостереження, є лише на вході та виході з магазину. Як тоді там стежать за тим, щоб ніхто нічого не поцупив, розповіла українська емігрантка Вікторія.

Німеччина – турботлива країна, особливо вона піклується про нашу планету. Там усе, що не там і не так лежить, відправляють на переробку. А щоб німці робили це активніше – заохочують різними «плюшками».

– Зараз дуже багато магазинів із одягом, які впроваджують акції на постійній чи довготривалій основі. Там збирають старий одяг у будь-якому стані. Ви його приносите у звичайному пакеті й отримуєте картку на знижку 15 % на одну товарну одиницю, – розповіла українка.

Особливості німецьких магазинів

Про те, як німці пляшки на переробку здають, ходять легенди. Схема досить проста, каже Вікторія, спочатку купуєш напій і окремо платиш за пляшку. На ціннику вказано дві ціни: вартість напою та вартість тари.

Коли людина випиває напій, вона не викидає порожню пляшку у смітник, а несе у спеціальний автомат, який її приймає, і натомість видає чек, який можна обміняти на гроші. За кожну пляшку дають 25 центів.

– З цим чеком ви можете розрахуватися на касі магазину, де ви здавали пляшки, або просто обміняти на готівку, – додала Вікторія.

На касі наших супермаркетів українцям пропонують пакет, оформлення накопичувальної картки та поповнення мобільного, а в німецьких корисних опцій дещо більше. Там ще можуть запропонувати банківські послуги.

Турбуються в німецьких супермаркетах не лише про фінанси людей, а й про їхнє життя та здоров’я. Адже, за словами українки, магазини обладнані дефібриляторами.

Та все-таки є в Німеччині одна незручність пов’язана з магазинами. Наша героїня каже, що тут важко зустріти магазини, які працювали б цілодобово та в неділю.

Камери схову в магазинах Німеччини

А ще в німецьких супермаркетах немає камер схову та відеонагляду. Камери спостереження можуть висіти на вході чи виході з магазину, інколи над касою, але про це відвідувачів обов’язково попереджують.

Однак, якщо людина заходить з сумкою в супермаркет, на виході її можуть перевірити.

З відеонаглядом у Німеччині дуже обережні. Багато де камери заборонено встановлювати, зокрема це стосується автівок і приватних подвір’їв.

Більше про життя в Німеччині дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про систему розлучення в Німеччині.

Фото: unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.