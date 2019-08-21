Емігрантка розвінчала поширені міфи про Марокко

Марокко – справжня арабська казка, принаймні так пишуть в інтернеті. Чи є в цих словах правда – розповіла українка Єлизавета, яка останні чотири роки живе в Марокко.

Чому марокканці вдягаються у біле, коли хтось помирає? Чому, коли в країні змінюється влада – передруковують гроші? Та чому взимку +13 градусів в приміщені – це норма?

Міф про вічне літо

Марокко – туристична перлина, країна вічного літа – так думала Єлизавета, коли сюди переїжджала. Втім, дуже швидко казка розвіялася. +30 і в січні, і в липні – виявилося, це не про Марокко.

Коли я перший раз приїхала в Марокко, то думала, що тут завжди буде літо. Але це не так. Взимку в Марокко холодніше, ніж в Україні, – говорить Єлизавета.

І якщо українці взимку мерзнуть лише на вулиці, то марокканці навіть у власних квартирах, адже іноді температура в приміщенні може бути нижчою, ніж під відритим небом.

«У будинках немає централізованого опалення, тож температура вдома може бути навіть 13 градусів. Ми вдома використовуємо обігрівач і намагаємося частіше виходити на вулицю, щоб погрітися під сонячним промінням», – розповіла Українка.

Щоправда, мучитися жителям Марокко доводиться недовго – холодний період тут значно коротший, ніж у нас. Засмагати на місцевих пляжах можна вже у квітні і аж до жовтня. Втім, навіть коли теплі дні минають, Марокко від туристів не відпочиває: взимку на заміну теплого моря – приходять засніжені гори, де можна показати на санях, лижах та сноуборді.

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Різнокольорова країна

Марокко – різнокольорова країна, і це не метафора. Багато марокканських міст мають власний колір. Якщо це скажімо червоний, то чи не кожна будівля цього міста буде червоною.

Так, Марракеш вважають червоним містом, тому що більшість будівель пофарбовані в червоний колір охри. Шауен – блакитне місто, а Танжер та Татуан – білі міста, – пояснює Єлизавета.

Втім, не лише архітектура! Навіть таксі у Марокко розфарбовані у «брендові кольори» міста. В Рабаті в синій, в місті Салє в жовтий, в Касабланці в червоний.

До речі, білий колір в Марокко – це колір жалоби. Ми вдягаємося у світле на свята, марокканці навпаки, в найтрагічніші періоди життя.

Змінна валюта

Національна валюта Марокко – марокканський дирхам. 1 дирхам – це приблизно 2 гривні 60 копійок. Ця валюта стабільна, а ще вона має певну особливість – її видозмінюють, коли в країні змінюється правитель.

Марокканський дірхам – найбільш стійка валюта по відношенню до долару у світі. Коли до влади приходить новий король, на банкнотах національної валюти змінюють малюнок: на місці старого правителя ставлять портрет нового або одразу двох, – розповіла українка.

Марокко – країна веселка, тому що кожна її частина, тобто її місто, має свій колір. Марокко – країна, де світле символізує сумне і чорне. Марокко – країна, в якій зміна влади означає – зміну грошей. Марокко особливе, і це проявляється навіть у дрібницях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Марокко прийнято запізнюватись.

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