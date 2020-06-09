Протести у США очима української емігрантки

Що відбувається у США та чому люди попри пандемію вийшли на протести. Одна з найпопулярніших країн для еміграції, великі та могутні Сполучені Штати Америки. Кримчанка Катя зібрала валізи та перелетіла океан заради них. Проте зараз там неспокійно.

Кілька тижнів тому до лідерства за кількістю хворих на коронавірус на США звалилася ще одна напасть. Один з американських поліцейських підозрюється у вбивстві афроамериканця, ім’я якого стало відомим на весь світ буквально за кілька днів – це ім’я Джордж Флойд.

Цей чоловік – не політик і не зірка, але сьогодні про нього пишуть, говорять та оплакують і перші зірки, і перші політики.

Американці розцінили смерть свого темношкірого земляка расовим утиском. Спочатку протести відбувалися в місті, де сталася трагедія, потім розповсюдилися всіма Штатами та навіть вийшли за межі країни.

Починалося все більш-менш мирно, люди озброїлися лише плакатами та фотографіями жертви. Але зовсім скоро мирний мітинг проти жорстокого поводження поліцейських став не менш жорстоким безладом і побоїщем.

Наразі вже всі учасники подій 25 травня під вартою чекають на вирок, однак затримання поліцейських жодним чином не вгамувало людей.

В української емігрантки Катерини навіть склалося враження, що сьогодні деякі люди вже просто користуються ситуацією, аби грабувати магазини та чинити безлад.

Більше про протести у США – дивіться у відео.



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