У Німеччині майже неможливо звільнити вагітну? Емігрантка про планування сім’ї в країні

Діти – це дуже відповідально, а Німеччина саме така держава. Українська емігрантка Вікторія розказала про умови в пологових будинках у країні та чому вагітних там майже неможливо звільнити.

У Німеччині дуже відповідально ставляться до батьківства, тому там нікого не дивують безкоштовні контрацептиви для громадян, які ще не готові мати дітей.

Окрім того, Віка переконує, що в країні просто «носяться» з майбутніми мамами. Там вагітна може не розповідати роботодавцю про свій стан, навіть якщо він про це попросить.

Вагітним надається допомога від відділу сім’ї та дітей. Вони надають усю необхідну інформацію та підтримку.

А до вибору пологового будинку в Німеччині ставляться не менш серйозно, ніж до вибору університету.

Там навіть є дні відкритих дверей, коли майбутні мами можуть прийти та подивитись про всі переваги клініки, де вони можуть народжувати.

Палати з джакузі та шведським столом, парні пологи та реєстрація новонародженого прямо в пологовому – це реальність Німеччини, з якою зіштовхуються майбутні батьки.

Більше про вагітність та планування батьківства в Німеччині – дивіться у відео.



Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про медицину в Німеччині.

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