Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Позитивні новини, які перетворять похмурий день на яскравий / 25.05.2020 14:20
25.05.2020 14:20
Поділитися

Позитивні новини, які перетворять похмурий день на яскравий


Хороші новини допомагають дивитися на світ із позитивом і легше переносити незручності карантину.

Що доброго та світлого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав  найцікавіші позитивні новини – і з радістю тобі про них розкаже.

Позитивні новини України та світу

Політ у космос

Вже цього тижня, 27 травня, компанія SpaceX Ілона Маска запустить у космос корабль Crew Dragon з астронавтами на борту.

Запуск не скасували навіть через пандемію коронавірусу.

Це буде перший пілотований політ на орбіту з території США за 10 років, коли NASA закрила програму «Шаттл».

Усі охочі зможуть побачити подію онлайн у прямому ефірі.

Також по темі: Добрі новини: що хорошого відбувається у світі Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні Хороші новини України та світу, які піднімуть вам настрій

Чорногорія без коронавірусу

Ще одна країна – Чорногорія – поборола епідемію коронавірусу.

Наразі там уже немає хворих, а нових випадків захворювання не фіксували вже 20 днів поспіль.

Прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович уже заявив про готовність розпочати туристичний сезон з 1 липня.

Чорногорія фото

YouTube-канал для тих, хто росте без батька

Американець Роберт Кенні запустив YouTube-канал для тих, хто росте без батька, який називається Dad, how do I? (Пап, а как?)

Він вчить голитися, зав’язувати краватку, міняти шини тощо, тобто відповідає ті на питання, з якими зазвичай ідуть до батька.

Сам Роберт теж ріс без батька, тож точно знає, які поради будуть цікаві його глядачам.

Менш ніж за два місяці канал зібрав майже 2 млн підписників.

 

Косинці – 30 років

Легендарному пасьянсу Косинка від Microsoft виповнилося 30 років.

Щомісяця в неї грають аж 35 млн гравців в понад 200 країнах світу, включаючи Антарктиду.

Вітаємо гру, яка вже три десятиліття доводить нам, що все геніальне – просто.

пасьянс косинка

Скріншот з гри

Незвичайний сайт для вивчення мов

Угорський програміст Тамас Торок запустив безкоштовний сайт mostcommonwords.

Він допомагає вивчити 1000 найпоширеніших слів з німецької, іспанської, французької, італійської, японської та корейської мов.

У найближчому майбутньому розробник планує додати також китайську та російську.

Усі переклади пояснення та інтерфейс – англомовні.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, новини
25.05.2020 14:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати