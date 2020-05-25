Позитивні новини, які перетворять похмурий день на яскравий

Хороші новини допомагають дивитися на світ із позитивом і легше переносити незручності карантину.
Що доброго та світлого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші позитивні новини – і з радістю тобі про них розкаже.
Позитивні новини України та світу
Політ у космос
Вже цього тижня, 27 травня, компанія SpaceX Ілона Маска запустить у космос корабль Crew Dragon з астронавтами на борту.
Запуск не скасували навіть через пандемію коронавірусу.
Це буде перший пілотований політ на орбіту з території США за 10 років, коли NASA закрила програму «Шаттл».
Усі охочі зможуть побачити подію онлайн у прямому ефірі.Також по темі: Добрі новини: що хорошого відбувається у світі Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні Хороші новини України та світу, які піднімуть вам настрій
Чорногорія без коронавірусу
Ще одна країна – Чорногорія – поборола епідемію коронавірусу.
Наразі там уже немає хворих, а нових випадків захворювання не фіксували вже 20 днів поспіль.
Прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович уже заявив про готовність розпочати туристичний сезон з 1 липня.
YouTube-канал для тих, хто росте без батька
Американець Роберт Кенні запустив YouTube-канал для тих, хто росте без батька, який називається Dad, how do I? (Пап, а как?)
Він вчить голитися, зав’язувати краватку, міняти шини тощо, тобто відповідає ті на питання, з якими зазвичай ідуть до батька.
Сам Роберт теж ріс без батька, тож точно знає, які поради будуть цікаві його глядачам.
Менш ніж за два місяці канал зібрав майже 2 млн підписників.
Косинці – 30 років
Легендарному пасьянсу Косинка від Microsoft виповнилося 30 років.
Щомісяця в неї грають аж 35 млн гравців в понад 200 країнах світу, включаючи Антарктиду.
Вітаємо гру, яка вже три десятиліття доводить нам, що все геніальне – просто.
Незвичайний сайт для вивчення мов
Угорський програміст Тамас Торок запустив безкоштовний сайт mostcommonwords.
Він допомагає вивчити 1000 найпоширеніших слів з німецької, іспанської, французької, італійської, японської та корейської мов.
У найближчому майбутньому розробник планує додати також китайську та російську.
Усі переклади пояснення та інтерфейс – англомовні.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.
Фото: Pixabay