Позитивні новини, які перетворять похмурий день на яскравий

Хороші новини допомагають дивитися на світ із позитивом і легше переносити незручності карантину.

Що доброго та світлого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші позитивні новини – і з радістю тобі про них розкаже.

Позитивні новини України та світу

Політ у космос

Вже цього тижня, 27 травня, компанія SpaceX Ілона Маска запустить у космос корабль Crew Dragon з астронавтами на борту.

Запуск не скасували навіть через пандемію коронавірусу.

Це буде перший пілотований політ на орбіту з території США за 10 років, коли NASA закрила програму «Шаттл».

Усі охочі зможуть побачити подію онлайн у прямому ефірі.

Чорногорія без коронавірусу

Ще одна країна – Чорногорія – поборола епідемію коронавірусу.

Наразі там уже немає хворих, а нових випадків захворювання не фіксували вже 20 днів поспіль.

Прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович уже заявив про готовність розпочати туристичний сезон з 1 липня.

YouTube-канал для тих, хто росте без батька

Американець Роберт Кенні запустив YouTube-канал для тих, хто росте без батька, який називається Dad, how do I? (Пап, а как?)

Він вчить голитися, зав’язувати краватку, міняти шини тощо, тобто відповідає ті на питання, з якими зазвичай ідуть до батька.

Сам Роберт теж ріс без батька, тож точно знає, які поради будуть цікаві його глядачам.

Менш ніж за два місяці канал зібрав майже 2 млн підписників.

Косинці – 30 років

Легендарному пасьянсу Косинка від Microsoft виповнилося 30 років.

Щомісяця в неї грають аж 35 млн гравців в понад 200 країнах світу, включаючи Антарктиду.

Вітаємо гру, яка вже три десятиліття доводить нам, що все геніальне – просто.

Незвичайний сайт для вивчення мов

Угорський програміст Тамас Торок запустив безкоштовний сайт mostcommonwords.

Він допомагає вивчити 1000 найпоширеніших слів з німецької, іспанської, французької, італійської, японської та корейської мов.

У найближчому майбутньому розробник планує додати також китайську та російську.

Усі переклади пояснення та інтерфейс – англомовні.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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