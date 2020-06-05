Зниження кредитних ставок: як банки допомагають бізнесу пережити карантин

Тяжка економічна ситуація, карантин, обмеження у роботі – як наслідок, може бути банкрутство серед представників малого та середнього бізнесу. Адже підприємці просто не можуть існувати без клієнтів, утримувати працівників та платити за оренду водночас.

Аби подолати наслідки карантинних заходів та швидше повернутися до звичного життя, банки йдуть назустріч підприємцям та намагаються створити сприятливі для цього умови.

Наприклад, покращують обслуговування, створюють бонуси або зрізають ставки за кредитами. Адже зараз бізнес потребує не порад, а реальної допомоги.

«Карантинні заходи по боротьбі з пандемією особливо відчутно торкнулися клієнтів малого та середнього бізнесу. Тому рішення щодо зниження кредитних ставок – крок задля підтримки підприємництва на період карантину», – говорить директор столичного головного регіонального управління ПриватБанку Богдан Дубенський.

У ПриватБанку вважають, що зниження кредитних ставок протягом року – саме те, що може допомогти стати на ноги та почати працювати у звичному темпі.

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