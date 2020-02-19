«Розумні» технології для водіїв: як заощадити час і гроші

Інноваційні технології для автомобілістів, які допомагають економити час і гроші.

Ми вже звикли до того, що в кишені постійно знаходиться смартфон – вірний помічник із безліччю фішок, зокрема і платіжних, які спрощують наше життя та економлять час.

У сьогоднішньому випуску ми більш детально поговоримо про корисні рішення, що зазвичай спрощують життя автомобілістам.

За кермо без смартфону тепер, мабуть, уже жоден водій не сідає.

Мобільні додатки прокладають маршрут, нагадують про те, де ви залишили машину, та знаходять найближчий паркувальний майданчик.

Оплата паркування

Сьогодні навіть розрахуватися за паркування можна за допомогою різних сервісів. Таким чином, вирішується питання з нелегальними оплатами за паркування.

Та з’являється альтернатива паркоматам, які працюють не завжди справно.

«Сьогодні вже багато тих, хто користується мобільними додатками для оплати паркування в один клік. Усе, що потрібно, це обрати геолокацію платної парковки, обрати час паркування і сплатити все дистанційно. Також є варіант оплати – QR-код. Для цього потрібно знайти QR-код на інформаційному щиті платної парковки, відсканувати його мобільним додатком – і все, оплата пройшла. Для тих, хто користується парковками щодня, в мобільних додатках є варіанти абонементу – щомісячного або щоквартального. Це дозволить зекономити не лише час, а й гроші», – розповів керівник прес-центру Приватбанк Олег Серга.

Заправка авто

Сплатити за парковку в один клік уже можна. Можливо, ще є варіант так і автівку заправити.

«Останнім часом з’являється все більше інноваційних рішень, спрямованих на максимальне спрощення процесу оплати, а також економію часу. Цей тренд не обійшов і заправки. Так, наприклад, в Україні вже є ряд АЗК, де оплатити паливо можна за допомогою смартфона, навіть не виходячи з машини. Для оплати вам потрібно встановити додаток АЗК і авторизуватися в ньому. Після – ви просто вибираєте заправку, номер колонки, де буде заправлятися авто, вид палива, вартість або ж кількість літрів – і натискаєте кнопку вибору оплати», – пояснює менеджер з розвитку електронної комерції Msatercard Ігор Березанський.

Кишеньковий помічник для водіїв

Ще один зручний лайфхак, яким можна скористатися у будь-якому куточку України – так званий «кишеньковий помічник для водіїв».

«Існують сервіси, розроблені спеціально для водіїв. У випадку не дай бог ДТП, аварійної ситуації, страхового випадку та іншої непередбачуваної ситуації, достатньо відкрити додаток та викликати допомогу. Що цікаво – не треба повідомляти, де ви знаходитесь, цей сервіс може відслідковувати місцезнаходження за допомогою GPS. Наприклад, якщо вам потрібно підзарядити акумулятор, чи пробите колесо, ви можете викликати допомогу та чекати на її приїзд», – зазначив керівник прес-центру Приватбанк Олег Серга.

Тож, як бачимо, платіжні технології та сервіси дійсно здатні полегшити життя та допомогти зекономити час, де б ви не були.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати авто до весни.

Фото: Pixabay

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