Зовнішність – наша зброя! Як захистити банківський рахунок від шахраїв

Якщо ви користуєтеся смартфоном, то, мабуть, уже чули про біометрію та знаєте, як вона полегшує життя.

Багато смартфонів давно навчилися розпізнавати своїх власників за відбитками пальців, а деяким достатньо просто побачити ваше обличчя.

Банки, платіжні системи та інші сервіси також активно працюють над біометричними технологіями. З одного боку це допомагає ще більше захистити нас від шахрайства, а з іншого – може значно спростити процес оплат, наприклад, в інтернеті.

– Є активна біометрія і пасивна. Активна – це ті дії, які клієнту необхідно здійснювати, коли він включається в здійснення покупки і підтверджує свою ідентифікацію та унікальність. Це можуть бути різні способи: відбиток пальця чи Face ID. Клієнт може ідентифікувати себе будь-якими іншими частинами тіла. Головне, що він робить якісь дії. Наші останні дослідження показують, що 57% українців уже готові і хотіли б скористуватися біометрією при здійсненні онлайн-покупок, – розповів експерт.

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Наступний етап розвитку біометрії – це пасивна біометрія, поведінкова біометрія. Це те, що унікально ідентифікує клієнта без його додаткових дій.

Особливості пасивної біометрії

За словами експертів, основний принцип пасивної біометрії – відсутність додаткових дій з боку клієнта. Але для того, щоб зробити цифрову покупку, потрібно унікально підтвердити вас як клієнта.

Система має можливість і вміє створювати унікальний цифровий профіль. Вона використовує ряд параметрів.

Є об’єктивні параметри – ваш гаджет, локація. А також суб’єктивні параметри – те, як ви тримаєте свій телефон, як друкуєте, набираєте пароль, які паузи робите між натисканням клавіш, як рухаєте мишкою.

Усе це створює той ваш унікальний профіль, який підтверджує саме вас.

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