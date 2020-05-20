Позитивні новини про коронавірус і не тільки

Хороші новини допомагають дивитися на світ із позитивом і легше переносити карантин.
Що доброго та цікавого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав позитивні новини – і з задоволенням про них розповість.
Позитивні новини України та світу
Регіони-щасливчики
За минулу добу одразу в трьох регіонах України не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом.
А саме – у Запорізькій, Сумській і Луганській областях.
Сподіваємось, що це хороший знак, і епідемія дійсно пішла на спад.Також по темі: Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні Хороші новини України та світу, які піднімуть вам настрій Позитивні новини, які піднімуть настрій на карантині
$15,5 млн на боротьбу з коронавірусом
Україна отримала від США $5,5 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом Covid-19.
Це дозволить краще укомплектувати медичні установи для боротьби проти коронавірусу в регіонах, а також підтримати вразливі групи населення під час пандемії.
США інвестували майже $5 млрд в загальну допомогу Україні за останні 20 років, зокрема майже $362 млн на охорону здоров’я, – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства США.
Зняття готівки на касах
З 1 серпня українці зможуть знімати готівку прямо на касах магазинів, підприємств громадського харчування та послуг.
Про це заявили в НБУ.
У Нацбанку зазначають, що це сприятиме детінізації економіки, розвитку безготівкового сегмента та зростанню фінансової доступності і безпеки українців.
А від себе додамо, що це просто зручно.
Український фільм отримав нагороду
Українська стрічка Тільки диво виборола міжнародну кінонагороду.
Вона перемогла в Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва WonderFest, який днями пройшов у Румунії.
Це різдвяна казка для всієї родини, яка розповідає про брата і сестричку, які намагаються врятувати свого хворого батька.
Для цього герої вирушають у захопливу подорож та долають чимало труднощів.
Повітря стало чистішим
Через коронавірусну кризу припинили роботу цілі галузі економіки. Це, звісно, погана новина.
Але навіть у неї є світла сторона: щоденні викиди вуглекислого газу в світі різко скоротилися аж на 17%, повідомляє британське видання The Guardian.
А отже – повітря стало чистішим.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.
Головне фото: Pixabay