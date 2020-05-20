Позитивні новини про коронавірус і не тільки

Хороші новини допомагають дивитися на світ із позитивом і легше переносити карантин.

Що доброго та цікавого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав позитивні новини – і з задоволенням про них розповість.

Позитивні новини України та світу

Регіони-щасливчики

За минулу добу одразу в трьох регіонах України не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом.

А саме – у Запорізькій, Сумській і Луганській областях.

Сподіваємось, що це хороший знак, і епідемія дійсно пішла на спад.

$15,5 млн на боротьбу з коронавірусом

Україна отримала від США $5,5 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом Covid-19.

Це дозволить краще укомплектувати медичні установи для боротьби проти коронавірусу в регіонах, а також підтримати вразливі групи населення під час пандемії.

США інвестували майже $5 млрд в загальну допомогу Україні за останні 20 років, зокрема майже $362 млн на охорону здоров’я, – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Зняття готівки на касах

З 1 серпня українці зможуть знімати готівку прямо на касах магазинів, підприємств громадського харчування та послуг.

Про це заявили в НБУ.

У Нацбанку зазначають, що це сприятиме детінізації економіки, розвитку безготівкового сегмента та зростанню фінансової доступності і безпеки українців.

А від себе додамо, що це просто зручно.

Український фільм отримав нагороду

Українська стрічка Тільки диво виборола міжнародну кінонагороду.

Вона перемогла в Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва WonderFest, який днями пройшов у Румунії.

Це різдвяна казка для всієї родини, яка розповідає про брата і сестричку, які намагаються врятувати свого хворого батька.

Для цього герої вирушають у захопливу подорож та долають чимало труднощів.

Повітря стало чистішим

Через коронавірусну кризу припинили роботу цілі галузі економіки. Це, звісно, погана новина.

Але навіть у неї є світла сторона: щоденні викиди вуглекислого газу в світі різко скоротилися аж на 17%, повідомляє британське видання The Guardian.

А отже – повітря стало чистішим.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Головне фото: Pixabay

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