Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Позитивні новини про коронавірус і не тільки / 20.05.2020 12:13
20.05.2020 12:13
Поділитися

Позитивні новини про коронавірус і не тільки


Хороші новини допомагають дивитися на світ із позитивом і легше переносити карантин.

Що доброго та цікавого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав позитивні новини – і з задоволенням про них розповість.

Позитивні новини України та світу

Регіони-щасливчики

За минулу добу одразу в трьох регіонах України не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом.

А саме – у Запорізькій, Сумській і Луганській областях.

Сподіваємось, що це хороший знак, і епідемія дійсно пішла на спад.

Також по темі: Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні Хороші новини України та світу, які піднімуть вам настрій Позитивні новини, які піднімуть настрій на карантині

$15,5 млн на боротьбу з коронавірусом

Україна отримала від США $5,5 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом Covid-19.

Це дозволить краще укомплектувати медичні установи для боротьби проти коронавірусу в регіонах, а також підтримати вразливі групи населення під час пандемії.

США інвестували майже $5 млрд в загальну допомогу Україні за останні 20 років, зокрема майже $362 млн на охорону здоров’я, – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Зняття готівки на касах

готівка фото

Фото: Unsplash

З 1 серпня українці зможуть знімати готівку прямо на касах магазинів, підприємств громадського харчування та послуг.

Про це заявили в НБУ.

У Нацбанку зазначають, що це сприятиме детінізації економіки, розвитку безготівкового сегмента та зростанню фінансової доступності і безпеки українців.

А від себе додамо, що це просто зручно.

Український фільм отримав нагороду

Українська стрічка Тільки диво виборола міжнародну кінонагороду.

Вона перемогла в Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва WonderFest, який днями пройшов у Румунії.

Це різдвяна казка для всієї родини, яка розповідає про брата і сестричку, які намагаються врятувати свого хворого батька.

Для цього герої вирушають у захопливу подорож та долають чимало труднощів.

Повітря стало чистішим

Через коронавірусну кризу припинили роботу цілі галузі економіки. Це, звісно, погана новина.

Але навіть у неї є світла сторона: щоденні викиди вуглекислого газу в світі різко скоротилися аж на 17%, повідомляє британське видання The Guardian.

А отже – повітря стало чистішим.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Головне фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, коронавірус, новини
20.05.2020 12:13



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати