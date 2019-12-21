Як і чому в Еквадорі “топлять” бізнес іноземців?

Життя в Еквадорі – що розповіла українська емігрантка.

Чому висококваліфікованому іноземцю в Еквадорі знайти хорошу роботу набагато складніше, ніж малоосвіченому еквадорцю? Чому вчителі не долюблюють учнів-емігрантів? І навіщо місцеві жінки відбілюють собі обличчя?

Про це та інше розповіла українська емігрантка Алла.

Нова країна, нові звичаї і нові люди, люди які не дуже раді гостям. За словами Алли, емігрантів із хлібом сіллю в Латинській Америці зустрічати не заведено. В Еквадорі зокрема. Хоча кажуть, що порівняно з багатьма сусідами саме ця країна найбільш толерантна до інших національностей, переконана українка.

«Когда мы говорим о расизме, то чаще всего идет речь о дискриминации белой расы по отношении к другим расам. В Латинской Америке прослеживается обратная ситуация. Эквадор же считается одной из Наименее расистско стран, но все же дискриминация по расовой принадлежности здесь присутствует», – рассказывает украинка.

Нетерпимість у роботі

У першу чергу, еквадорська нетерпимість до інших націй проявляється в роботі. Наша героїня запевняє, «місце під сонцем» тут іноземцю не віддадуть, еквадорський роботодавець краще візьме на хорошу роботу еквадорського неука, аніж іноземного професіонала.

«В нашей местности иностранцу очень сложно найти работу, даже если он лучший в своем деле. Это никому не интересно, никому не интересно качество и лучшие специалисты, здесь процветает кумовство. Некоторые люди, занимающие важные должности, не имеют даже среднего образования, зато имеют родственников на руководящих постах», – говорит эмигрантка.

Алла живе в маленькому містечку, де приїжджому надскладно знайти роботу. У великих містах, працевлаштуватися простіше, каже українка. Вдачею вважається, якщо іноземець працюватиме на іноземця, якщо ж нарвався на еквадорського роботодавця – доведеться терпіти деяку несправедливість. Зокрема, приниження, несправедливу оплату чи графік роботи.

Бізнес в Еквадорі

Деякі іноземці наважуються відкривати в Еквадорі свій бізнес, але за словами Алли це малоефективно. Еквадорці краще купуватимуть товари і послуги у своїх за великі гроші, аніж у чужих задешево.

Алла переконана – приїжджим в Еквадорі ліпше відкривати бізнес, який не залежатиме від «патріотичних еквадорців», наприклад, орієнтований на туристів чи таких само іноземців. Ще один варіант – взяти в компаньйони еквадорця, тоді є шанс, що продукцію або послуги місцеві купуватимуть більш охоче. Втім може виникнути інша проблема: працювати будете за двох, а прибутку отримувати лише половину.

Дискримінують в Еквадорі навіть дітей. За словами Алли, часто в школі однокласники і вчителі можуть відверто не долюблювати іноземну дитину, навіть, якщо вона найстаранніша, найдобріша і найрозумніша.

Алла каже, що відвертої ненависті з боку еквадорців не побачиш, вони залюбки посміхаються іноземцям і «як справи» запитати не забувають. Втім, все-ж-таки, переконує Алла, за їхніми посмішками рідко ховається щира симпатія.

Головний парадокс

Головний парадокс у тому, що еквадорці, хоч і недолюблюють, але дуже хочуть бути схожими на іноземців. Жінки відбілюють собі обличчя, спеціально одягають світлі колготки. Ще серед місцевих модно приписувати собі спорідненість з іншими національностями. Часто люди, у яких тече більше індіанської крові, називають себе італійськими або французькими нащадками.

Більше про життя в Еквадорі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Індії.

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