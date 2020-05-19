Добрі новини: що хорошого відбувається у світі

Позитивні новини мають місце навіть тоді, коли весь світ бореться із пандемією коронавірусу.

Що хорошого та світлого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші події, і з радістю вам про них розповість.

Позитивні новини України та світу

Пляжний сезон в Україні

Пляжний сезон в Україні таки буде цього літа. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У цьому сезоні ми зможемо купатися. … морська сіль спільно із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, – сказав Ляшко.

Тож готуємося ніжити на сонечку, але при цьому не забуваємо про масковий режим і соціальну дистанцію.

У Києві відкриються спортзали

Уже з 22 травня у столиці України спортзали відкриються після карантину. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Тож усі, хто хоче підготувати фігуру до пляжного сезону, ще мають час це зробити.

Парад вишиванок в ОАЕ

В ОАЕ планують провести віртуальний парад вишитих сорочок. Захід планується на День вишиванки – 21 травня.

Про це йдеться на сторінці Української громади в Абу-Дабі в Facebook.

«З нагоди Всесвітнього дня вишиванки долучайтесь до вже традиційного фотофлешмобу української громади #ЕміратиВВишиванці та першого віртуального параду вишиванок в ОАЕ! Шостий рік поспіль в середині травня Об’єднані Арабські Емірати одягаються у вишиті сорочки», – зазначено в дописі.

Щоб взяти участь в онлайн-параді, мешканці Еміратів мають надсилати організаторами свої фото чи відео у вишиванках. Із цих матеріалів змонтують спільне відео – онлайн-парад.

Ультрафіолетова маска від коронавірусу

Компанія Xiaomi представила маску от коронавируса, яка здатна сама себе обеззаражувати за допомогою ультрафіолету.

Вона матиме змінні фільтри, також додатково можна буде встановити вентилятор для посиленого притоку повітря.

Маска буде повністю прозорою, тож не завадить смартфонам розпізнавати своїх власників по обличчю.

Фентезі-парк на ВДНГ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VDNG (@vdngkyiv) 16 Май 2020 в 1:19 PDT

Хороша новина для тих, хто засидівся вдома. В Україні починають відкривати нові розважальні локації.

Зокрема, на столичному ВДНГ розпочав роботу фентазі-парк під відкритим небом Живі дракони і чарівні дерева.

Фантастичні декорації допоможуть поринути у магічний світ казкових істоірій та древніх міфів.

Світильник-вікно

Стартапери розробляють унікальний світильник SunnyFive, який правдоподібно імітує сонячне світло. Візуально він майже не відрізняється від вікна, забезпечує користувачів сонячним світлом та допомагає синтезувати вітамін D, не турбуючись про старіння шкіри або засмагу.

Особливо актуальним винахід буде під час карантину, коли більшу частину часу ми проводимо вдома.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Головне фото: Unsplash

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