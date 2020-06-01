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ICTV / Ранок / Модне взуття на літо 2020: найактуальніші моделі та тренди / 01.06.2020 17:34
01.06.2020 17:34
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Модне взуття на літо 2020: найактуальніші моделі та тренди


Як обрати модне взуття на літо 2020? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найцікавіші тренди нового сезону.

Модне взуття літо 2020

В’єтнамки в місті

Обожнюєш в’єтнамки, бо це дуже-дуже зручно? Тоді маємо для тебе хороші новини: цього літа ти без докорів сумління можеш носити їх навіть у місті!

У спекотні дні таке взуття створює відчуття безтурботної відпустки, навіть якщо ти йдеш до офісу.

 

 

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Еспадрільї

Відчути літо на всі сто допоможе легке, зручне та екологічне взуття – еспадрільї.

Вони мають пласку підошву або невелику платформу з джуту (це вид натурального текстильного волокна). Для верху використовують текстиль та замшу.

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Носять таке взуття на босу ногу.

Спробуй і переконаєшся, що еспадрільї – це не лише стильно, але й дуже комфортно.

 

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Товстий каблук

Тонкі та високі підбори – це, звісно, красиво, але не завжди зручно.

Дизайнери радять дати ніжкам відпочити. Тож у цьому сезоні сміливо обирай туфлі і босоніжки з товстим каблуком.

Зараз це не лише практично, але й модно.

 

 

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Прозорі вставки

На модний олімп повертається взуття з прозорими елементами. Погодься, виглядають такі моделі вишукано і дуже сексуально.

Тож, у таких босоніжках увага протилежної статі тобі забезпечена!

 

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Публикация от @gumovska_shop

Босоніжки з носками

Цей тренд – не для всіх. Але якщо ти смілива, любиш бути на піку моди і не боїшся експериментів – можеш спробувати.

Босоніжки, поєднані з носками, буквально кричать усім навколо, що ти – особистіть творча та неординарна. Тож, якщо хочеш ефектно про себе заявити – ось воно, ідеальне рішення.

 

 

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Публикация от Персональный стилист Online (@valenty_style)

 

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Публикация от Пошив Одежды GaFa (@gafa_atelier)

 

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Публикация от Олеся Язева (@olesya_chloe)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: взуття, модні тренди
01.06.2020 17:34



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