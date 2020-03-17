Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді

Які кольори зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найбільш трендових відтінків 2020 року, із якими ти виглядатимеш максимально стильно.
Читай, розглядай фото і обирай, що тобі до смаку!
Класичний синій
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Головний колір 2020 року– глибокий та елегантний Класичний синій.
Речі цього кольору цьогоріч мають з’явитися в гардеробі кожної модниці.Також по темі: Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну Модне взуття на весну 2020: головні тренди Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель
Також у тренді й інші варіації синього кольору – небесно-синій, волошковий, блакитний, лавандовий, лазурний та індіго.
Класичний синій чудово поєднується з білим, бежевим, чорним, сріблясто-сірим та фіолетовим кольорами.
Шафран
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сонячний шафрановий колір став одним із головних фаворитів 2020 року.
Цієї весни та літа дизайнери радять поєднувати його з фіолетовим, помаранчевим та зеленим.
Рожевий корал
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ніжний кораловий колір чудово підійде романтичним натурам із тонкою душевною організацією.
Він підкреслить твою вишукану красу та допоможе тобі створити легкий і невагомий весняний образ.
Виноградний компот
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Виноградний, або ж насичено фіолетовий колір – саме те, що треба мрійливим та загадковим красуням.
Цей глибокий і красивий відтінок здатен підкреслити твою індивідуальність і створити оригінальний лук.
Біскайський зелений
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У 2020 році на піку моди – Біскайський зелений. Він нагадує колір хвиль Карибською моря і чудово підходить для творчих особистостей.
Дизайнери рекомендують комбінувати цей відтінок із чорним і рожевим кольорами.
Або взагалі ні з чим не поєднувати – і повністю вдягнутися в Біскайський зелений.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.
Фото: Unsplash
Аліна Литвиненко