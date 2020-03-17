Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді

Які кольори зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найбільш трендових відтінків 2020 року, із якими ти виглядатимеш максимально стильно.

Читай, розглядай фото і обирай, що тобі до смаку!

Класичний синій

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация (@mirabel.bijou) 16 Мар 2020 в 12:43 PDT

Головний колір 2020 року– глибокий та елегантний Класичний синій.

Речі цього кольору цьогоріч мають з’явитися в гардеробі кожної модниці.

Також у тренді й інші варіації синього кольору – небесно-синій, волошковий, блакитний, лавандовий, лазурний та індіго.

Класичний синій чудово поєднується з білим, бежевим, чорним, сріблясто-сірим та фіолетовим кольорами.

Шафран

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Style For You (@styleforyou_net) 27 Ноя 2019 в 1:31 PST

Сонячний шафрановий колір став одним із головних фаворитів 2020 року.

Цієї весни та літа дизайнери радять поєднувати його з фіолетовим, помаранчевим та зеленим.

Рожевий корал

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БУКЕТ НЕВЕСТЫ И УКРАШЕНИЯ (@flowersforever_ru) 7 Ноя 2019 в 12:46 PST

Ніжний кораловий колір чудово підійде романтичним натурам із тонкою душевною організацією.

Він підкреслить твою вишукану красу та допоможе тобі створити легкий і невагомий весняний образ.

Виноградний компот

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angela Vladi дизайнер одежды (@angela_vladi_style) 11 Мар 2020 в 5:39 PDT

Виноградний, або ж насичено фіолетовий колір – саме те, що треба мрійливим та загадковим красуням.

Цей глибокий і красивий відтінок здатен підкреслити твою індивідуальність і створити оригінальний лук.

Біскайський зелений

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera_makeyourstyle (@patyhvera268) 11 Мар 2020 в 12:19 PDT

У 2020 році на піку моди – Біскайський зелений. Він нагадує колір хвиль Карибською моря і чудово підходить для творчих особистостей.

Дизайнери рекомендують комбінувати цей відтінок із чорним і рожевим кольорами.

Або взагалі ні з чим не поєднувати – і повністю вдягнутися в Біскайський зелений.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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