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ICTV / Ранок / Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді / 17.03.2020 17:15
17.03.2020 17:15
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Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді

Фото: Unsplash

Які кольори зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найбільш трендових відтінків 2020 року, із якими ти виглядатимеш максимально стильно.

Читай, розглядай фото і обирай, що тобі до смаку!

Класичний синій

 

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Публикация (@mirabel.bijou)

Головний колір 2020 року– глибокий та елегантний Класичний синій.

Речі цього кольору цьогоріч мають з’явитися в гардеробі кожної модниці.

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Також у тренді й інші варіації синього кольору – небесно-синій, волошковий, блакитний, лавандовий, лазурний та індіго.

Класичний синій чудово поєднується з білим, бежевим, чорним, сріблясто-сірим та фіолетовим кольорами.

Шафран

 

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Публикация от Style For You (@styleforyou_net)

Сонячний шафрановий колір став одним із головних фаворитів 2020 року.

Цієї весни та літа дизайнери радять поєднувати його з фіолетовим, помаранчевим та зеленим.

Рожевий корал

 

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Публикация от БУКЕТ НЕВЕСТЫ И УКРАШЕНИЯ (@flowersforever_ru)

Ніжний кораловий колір чудово підійде романтичним натурам із тонкою душевною організацією.

Він підкреслить твою вишукану красу та допоможе тобі створити легкий і невагомий весняний образ.

Виноградний компот

 

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Публикация от Angela Vladi дизайнер одежды (@angela_vladi_style)

Виноградний, або ж насичено фіолетовий колір – саме те, що треба мрійливим та загадковим красуням.

Цей глибокий і красивий відтінок здатен підкреслити твою індивідуальність і створити оригінальний лук.

Біскайський зелений

 

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Публикация от Vera_makeyourstyle (@patyhvera268)

У 2020 році на піку моди – Біскайський зелений. Він нагадує колір хвиль Карибською моря і чудово підходить для творчих особистостей.

Дизайнери рекомендують комбінувати цей відтінок із чорним і рожевим кольорами.

Або взагалі ні з чим не поєднувати – і повністю вдягнутися в Біскайський зелений.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди
17.03.2020 17:15



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