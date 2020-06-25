Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді

Хочеш знати, які сумки будуть у моді влітку 2020? Тоді цей матеріал – для тебе.
Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші тенденції нового сезону, які допоможуть тобі вибрати справді трендову річ.
Модні сумки на літо 2020
Солом’яна сумка
У тренді – сумки з натуральних матеріалів, особливе місце сере яких займає солома.
Виглядають вони оригінально і свіжо.
Цього літа з таким аксесуаром можна буде ходити не лише на пляж – вона доречно виглядатиме і на прогулянці містом, і навіть на вечірці.
Ретро-сумка
З подібною сумкою колись ходила твоя бабуся, тепер – твоя черга.
Адже у моду входять вінтажні ретро-сумки.
До речі, такий аксесуар не обовязково купувати в дорогому магазині – ти можеш пошукати його на блошиному ринку чи й справді взяти напрокат у бабусі.
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❤️ПРОДАН❤️ Ждали его? Я надеюсь, что ждали! Большой ридикюль! Из ооооочень сильно красивой, я бы даже сказала, что из ооооочень шикарной итальянской кожи. Цвет-состаренное золото. Фурнитура подобрана в цвет кожи-антик. В комплекте короткая кожаная ручка и комбинированный наплечный ремень. РАЗМЕРЫ: фермуар 22 см; высота 19 см; дно 23х8 см. Цена 7500 рублей. Доставка оплачивается отдельно. #ридикюль_boliri #boliri #boliribag #boliri_ридикюль #золотосумка #золотаясумка #сумка_ридикюль #ретросумка #золотойридикюль
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????♂️нет в наличии Итак, начинаем. Сумка: фермуар начала ХХ века с изображением сюжетов из голландской сельской жизни. Корпус из кожи и подкладка – современные, выполненные по нашему заказу. Металл серебристого цвета, крокодиловая кожа, длинный ремень через плечо. Сумка в единственном экземпляре. Ждем вас на выставке-ярмарке «Бижутерия. От винтажа до наших дней» в Москве на Тишинке! ☑️Стенд номер 20 в синем секторе выставки, двадцать метров от входа. ☑️27 февраля – вернисаж в 19.00: живая музыка, фуршет 28, 29 февраля – с 11.00 до 21.00 1 марта – с 11.00 до 20.00 ☑️Тишинская площадь, дом 1, ТВК «Тишинка» ☑️до открытия выставки (четверг, 27 февраля, 19:00) сумки из новой коллекции не продаются. ☑️по вопросам цен мы будем рады ответить вам только в Директе, начиная с пятницы, 28 февраля. ☑️К нашему сожалению, в период подготовки к выставкам и во время их проведения у нас нет физической возможности отвечать на Ваши вопросы под постами. Только Директ, спасибо! ☑️мы будем рады лично встретить вас у входа на выставку и проводить к нашему стенду. Пожалуйста напишите нам об этом в Директ ☑️если у вас нет возможности посетить нас лично, а вам очень нужна одна из наших сумок – Директ и Почта обеспечат наше взаимодействие ☑️сумки не бронируются во имя справедливости, но мы можем их отложить на полчаса, если вы уже на выставке и вам нужно подумать ????благодарим вас за понимание! #винтажнаясумка #винтажныесумки #винтажнаясумкамосква #vintagebag #vintagebags #vintagebagsmoscow #сумка #винтаж #сумки #старыйлюкс
https://www.instagram.com/p/B-lzz5IgT9U
Мікроскопічна сумка
Мініатюрна сумка виглядає мило і забавно, адже легко вміститься в твою долоньку.
Не впевнені, що це зручно, але однозначно дуже-дуже стильно.Також по темі: Модне взуття на літо 2020: найактуальніші моделі та тренди Модні жіночі стрижки 2020: яку зачіску обрати цього літа Чоловіча мода 2020: що будуть носити цього літа
Носити її можна на шиї замість кулона, на руці замість браслета або на поясі.
Покласти туди можна хіба що помаду – але кого це лякає 🙂
Такий аксесуар точно оцінять ті, хто уважно слідкує за модними трендами.
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Мал да удал. Дизайнеры не устают уменьшать сумки ????. В этом сезоне новая волна популярности настигнет кошельки, монетницы и портмоне, которые помещаются в ладошку????. Солировать в образе такая микроскопическая сумка не сможет: ее просто-напросто не видно????, зато те, кто в теме, точно оценят ваши знания актуальных тенденций????????. #взаимныелайки #лайкзалайк #лайки#l4l #likeforlikes #like4likes #мода2020 #стиль #взаимнаяподписка #весна2020 #аксессуары2020 #микросумка #тренды2020 #лето2020 #стиль #персональныйстилист #персональныйшопинг #dolcegabbana
Шопінг-сумка
З однієї крайності – в іншу.
Цього літа тобі обовязково потрібна величезна сумка, куди вмістяться всі твої покупки.
Модель можеш вибрати будь яку на свій смак, головне – дотримуйся принципу «чим більше – тим краще».
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. Стильна сумка VS- оригінал????. . Розміри: довжина 60 см, висота 37 см, ідеальна для подорожей, походів в тренажерний зал, шопінгу. Є короткі ручки та довга на плече. ???? . ????ціна – 800 грн. #сумкиукраина #сумкадляпутешествий #сумкадляшопинга #сумкаvs #victoriasecrets #victoriassecret #vs
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590 грн Прозрачная сумка-шоппер с внутренним клатчем АРТИКУЛ: 21073 Когда можна взять всё необходимое. Прозрачный дизайн с контрастной отделкой экокожей. С молнией, на дне золотистые пукли. На сумке и клатче D-образные кольца для ремешка. Ремень регулируемый с застёжкой-карабин. Клатч вынимается. Вся фурнитура золотистая. Принтованный атласный платок на ручку в комплекте. #сумкиукраина#сумки#сумка#сумкакупитьукраина#маленькаясумка#сумочкиукраина#сумкасремнем#моднаясумка#белаясумочка#сумки????#прозрачнаясумка#сумкадляшопинга
Сумка color-block
Зверни увагу на актуальні цього літа сумки color-block.
Вони містять кілька однотонних кольорових блоків, які ідеально між собою поєднуються.
Стильно виглядатимуть як моделі пастельних тонів, так і класичний чорно-білий варіант.
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Color block ⠀ Заморское словосочетание обозначающее «цветовые блоки» Тренд уже с нами не первый сезон. Натуральная кожа в ультрамодных голубых оттенках. Сложно ее не трогать постоянно, ведь тактильно она невероятная. ⠀ Такая сумка будет универсальна, когда нужно объединить лук в монохромном образе или выиграть на контрастах «холодного» и «тёплого». В карусели добавила варианты как сочетать такие сумки в повседневной жизни. ⠀ ????на момент публикации от 3226,71 ССЫЛКА НА ПОСЛЕДНЕМ ФОТО???? Твой лайк-моя любимая награда❤️ #сумкаcolorblock #мойблог #шопоголикалиэкспресс #сумкиаа #стильаа #настиле #нескучнаяклассика #миксуй #стилисткалининград #находкиалиэкспресс #алиэкспресс #алиэкспресспокупки #алиэкспрессдлядевушек
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✨✨✨ ⠀ • натуральна шкіра #портофино • розмір: см • колір: доступна у 70 відтінках нашого каталога шкіри • вартість: 1.260грн. • ПОШИВ 2-5робочих дні???? ⠀ ** ціну уточнюємо на момент замовлення ⠀ ???? особиста фотогалерея ➡️ #ubag_253 ⠀ ????відгуки у актуальному і по хештегу вказаному у шапці профіля⬆️ ⠀ ✅ #urbanbagpromua_ательє ⬅️ всі моделі які доступні під пошиття ✨ ⠀ #чернобелаясумка #сумкильвів #сумкикиїв #сумкилуцьк
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.
Фото: Unsplash