Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді

Хочеш знати, які сумки будуть у моді влітку 2020? Тоді цей матеріал – для тебе.

Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші тенденції нового сезону, які допоможуть тобі вибрати справді трендову річ.

Модні сумки на літо 2020

Солом’яна сумка

У тренді – сумки з натуральних матеріалів, особливе місце сере яких займає солома.

Виглядають вони оригінально і свіжо.

Цього літа з таким аксесуаром можна буде ходити не лише на пляж – вона доречно виглядатиме і на прогулянці містом, і навіть на вечірці.

Ретро-сумка

З подібною сумкою колись ходила твоя бабуся, тепер – твоя черга.

Адже у моду входять вінтажні ретро-сумки.

До речі, такий аксесуар не обовязково купувати в дорогому магазині – ти можеш пошукати його на блошиному ринку чи й справді взяти напрокат у бабусі.

https://www.instagram.com/p/B-lzz5IgT9U

Мікроскопічна сумка

Мініатюрна сумка виглядає мило і забавно, адже легко вміститься в твою долоньку.

Не впевнені, що це зручно, але однозначно дуже-дуже стильно.

Носити її можна на шиї замість кулона, на руці замість браслета або на поясі.

Покласти туди можна хіба що помаду – але кого це лякає 🙂

Такий аксесуар точно оцінять ті, хто уважно слідкує за модними трендами.

Шопінг-сумка

З однієї крайності – в іншу.

Цього літа тобі обовязково потрібна величезна сумка, куди вмістяться всі твої покупки.

Модель можеш вибрати будь яку на свій смак, головне – дотримуйся принципу «чим більше – тим краще».

Сумка color-block

Зверни увагу на актуальні цього літа сумки color-block.

Вони містять кілька однотонних кольорових блоків, які ідеально між собою поєднуються.

Стильно виглядатимуть як моделі пастельних тонів, так і класичний чорно-білий варіант.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.