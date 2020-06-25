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ICTV / Ранок / Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді / 25.06.2020 10:22
25.06.2020 10:22
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Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді


Хочеш знати, які сумки будуть у моді влітку 2020? Тоді цей матеріал – для тебе.

Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші тенденції нового сезону, які допоможуть тобі вибрати справді трендову річ.

Модні сумки на літо 2020

Солом’яна сумка

У тренді – сумки з натуральних матеріалів, особливе місце сере яких займає солома.

Виглядають вони оригінально і свіжо.

Цього літа з таким аксесуаром можна буде ходити не лише на пляж – вона доречно виглядатиме і на прогулянці містом, і навіть на вечірці.

Ретро-сумка

З подібною сумкою колись ходила твоя бабуся, тепер – твоя черга.

Адже у моду входять вінтажні ретро-сумки.

До речі, такий аксесуар не обовязково купувати в дорогому магазині – ти можеш пошукати його на блошиному ринку чи й справді взяти напрокат у бабусі.

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????‍♂️нет в наличии Итак, начинаем. Сумка: фермуар начала ХХ века с изображением сюжетов из голландской сельской жизни. Корпус из кожи и подкладка – современные, выполненные по нашему заказу. Металл серебристого цвета, крокодиловая кожа, длинный ремень через плечо. Сумка в единственном экземпляре. Ждем вас на выставке-ярмарке «Бижутерия. От винтажа до наших дней» в Москве на Тишинке! ☑️Стенд номер 20 в синем секторе выставки, двадцать метров от входа. ☑️27 февраля – вернисаж в 19.00: живая музыка, фуршет 28, 29 февраля – с 11.00 до 21.00 1 марта – с 11.00 до 20.00 ☑️Тишинская площадь, дом 1, ТВК «Тишинка» ☑️до открытия выставки (четверг, 27 февраля, 19:00) сумки из новой коллекции не продаются. ☑️по вопросам цен мы будем рады ответить вам только в Директе, начиная с пятницы, 28 февраля. ☑️К нашему сожалению, в период подготовки к выставкам и во время их проведения у нас нет физической возможности отвечать на Ваши вопросы под постами. Только Директ, спасибо! ☑️мы будем рады лично встретить вас у входа на выставку и проводить к нашему стенду. Пожалуйста напишите нам об этом в Директ ☑️если у вас нет возможности посетить нас лично, а вам очень нужна одна из наших сумок – Директ и Почта обеспечат наше взаимодействие ☑️сумки не бронируются во имя справедливости, но мы можем их отложить на полчаса, если вы уже на выставке и вам нужно подумать ????благодарим вас за понимание! #винтажнаясумка #винтажныесумки #винтажнаясумкамосква #vintagebag #vintagebags #vintagebagsmoscow #сумка #винтаж #сумки #старыйлюкс

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https://www.instagram.com/p/B-lzz5IgT9U

Мікроскопічна сумка

Мініатюрна сумка виглядає мило і забавно, адже легко вміститься в твою долоньку.

Не впевнені, що це зручно, але однозначно дуже-дуже стильно.

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Носити її можна на шиї замість кулона, на руці замість браслета або на поясі.

Покласти туди можна хіба що помаду – але кого це лякає 🙂

Такий аксесуар точно оцінять ті, хто уважно слідкує за модними трендами.

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Мал да удал. Дизайнеры не устают уменьшать сумки ????. В этом сезоне новая волна популярности настигнет кошельки, монетницы и портмоне, которые помещаются в ладошку????. Солировать в образе такая микроскопическая сумка не сможет: ее просто-напросто не видно????, зато те, кто в теме, точно оценят ваши знания актуальных тенденций????????. #взаимныелайки #лайкзалайк #лайки#l4l #likeforlikes #like4likes #мода2020 #стиль #взаимнаяподписка #весна2020 #аксессуары2020 #микросумка #тренды2020 #лето2020 #стиль #персональныйстилист #персональныйшопинг #dolcegabbana

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Шопінг-сумка

З однієї крайності – в іншу.

Цього літа тобі обовязково потрібна величезна сумка, куди вмістяться всі твої покупки.

Модель можеш вибрати будь яку на свій смак, головне – дотримуйся принципу «чим більше – тим краще».

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590 грн Прозрачная сумка-шоппер с внутренним клатчем АРТИКУЛ: 21073 Когда можна взять всё необходимое. Прозрачный дизайн с контрастной отделкой экокожей. С молнией, на дне золотистые пукли. На сумке и клатче D-образные кольца для ремешка. Ремень регулируемый с застёжкой-карабин. Клатч вынимается. Вся фурнитура золотистая. Принтованный атласный платок на ручку в комплекте. #сумкиукраина#сумки#сумка#сумкакупитьукраина#маленькаясумка#сумочкиукраина#сумкасремнем#моднаясумка#белаясумочка#сумки????#прозрачнаясумка#сумкадляшопинга

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Сумка color-block

Зверни увагу на актуальні цього літа сумки color-block.

Вони містять кілька однотонних кольорових блоків, які ідеально між собою поєднуються.

Стильно виглядатимуть як моделі пастельних тонів, так і класичний чорно-білий варіант.

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Color block ⠀ Заморское словосочетание обозначающее «цветовые блоки» Тренд уже с нами не первый сезон. Натуральная кожа в ультрамодных голубых оттенках. Сложно ее не трогать постоянно, ведь тактильно она невероятная. ⠀ Такая сумка будет универсальна, когда нужно объединить лук в монохромном образе или выиграть на контрастах «холодного» и «тёплого». В карусели добавила варианты как сочетать такие сумки в повседневной жизни. ⠀ ????на момент публикации от 3226,71 ССЫЛКА НА ПОСЛЕДНЕМ ФОТО???? Твой лайк-моя любимая награда❤️ #сумкаcolorblock #мойблог #шопоголикалиэкспресс #сумкиаа #стильаа #настиле #нескучнаяклассика #миксуй #стилисткалининград #находкиалиэкспресс #алиэкспресс #алиэкспресспокупки #алиэкспрессдлядевушек

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A post shared by ????Сумки ,Натуральна Шкіра???? (@urbanbag.prom.ua) on

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди
25.06.2020 10:22



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