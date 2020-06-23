Модний манікюр літо 2020: найсоковитіші тренди

Який манікюр буде в моді влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найсоковитіші модні тренди літнього нейл-арту, аби твої нігтики завжди виглядали ідеально.

Модний літній манікюр 2020

Пінний манікюр

Однією з головних тенденцій нового сезону стане пінний манікюр. Нещодавно він підірвав Інстаграм – і залишиться на модному олімпі до мінімум до кінця літа.

Рельєфний візерунок, який нагадує гребінець морської хвилі, роблять за допомогою мильної піни.

Такий дизайн виглядає свіжо, оригінально і водночас трішки шалено.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Конник Нина Красивые Ногти (@nailstylist_ninakonnik) 22 Ноя 2019 в 3:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Конник Нина Красивые Ногти (@nailstylist_ninakonnik) 20 Ноя 2019 в 8:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ddnailssy (@ddnailssy) 25 Янв 2020 в 7:56 PST

Кольоровий френч

Цього літа класичний французький манікюр поступиться місцем кольоровому.

Більше того, його можна доповнити ненав’язливим малюнком.

Наприклад, горошком, геометричним візерунком, сердечками або флористичними мотивами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Тольятти (@aleksa_nail_tlt) 25 Апр 2020 в 9:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Восточное Бутово (@wow_nailsmaster) 25 Апр 2020 в 10:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУРСЫ МАНИКЮРА КАРАГАНДА (@nailartmirko) 5 Апр 2020 в 11:00 PDT

Тварини на нігтях

Ми вже звикли до зображення котиків і зайчиків, а також до леопардового принта.

Але цього літа нейл-арт здивує несподіваним анімалістичним трендом.

Тепер на твоїх нігтиках може оселитися цілий зоопарк!

В особливому фаворі – тропічні птахи, рожеві фламінго, жирафи, ігуани і черепашки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail blog Ярославы Быковой (@ideas_for_nailart) 4 Сен 2019 в 5:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР КОНОТОП (@natalya.kyzmenko) 25 Апр 2020 в 10:02 PDT

Золоті акценти

Покривати всі нігтики золотим лаком ми не радимо – це виглядатиме занадто нав’язливо.

А от виділити ним окремі деталі манікюру – варто. Це допоможе підкреслити витонченість та красу твоїх пальчиків. Особливо, якщо основним тоном манікюру ти вибереш один із нюдових відтінків.

Манікюр із золотими акцентами виглядатиме дорого і стильно, а ще – дуже красиво сяятиме на сонці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ногти (@new_nail_ideas) 27 Авг 2019 в 2:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jesse Rich • Nailartist (@jesses.naildate) 14 Апр 2020 в 12:26 PDT

Морські мотиви

Карантин поставив наші літні відпустки під загрозу. Втім, чому б не створити собі морський настрій за допомогою манікюру?

Перлинки, якорі, горизонтальна синьо-біла полоска та інші морські атрибути нагадуватимуть тобі про відпочинок та покращуватимуть настрій.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Корел (@korelviktoria) 6 Сен 2019 в 2:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Сумы (@marina_nailartist_) 18 Апр 2020 в 10:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@bellenaillls) 14 Апр 2020 в 12:01 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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