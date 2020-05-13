Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація

Модні тренди літа 2020 допоможуть тобі підкреслити свою жіночність і загадковість, та ще й із легким відтінком сексуальності.
Що буде актуальним у новому сезоні? Ранок у Великому Місті зібрав ТОП головних модних тенденцій, які мають бути у твоєму гардеробі цього літа.
Модні тенденції літа 2020
Комбінезон
Комбінезони впевнено прописалися на модному олімпі – і не збираються його залишати.
Причому, цього літа ти можеш вибрати будь-яку модель на свій смак.
Ефектно виглядатиме і мінімалістичний джинсовий комбінезон, і романтичний із воланами та рюшами, і об’ємний з широким поясом… Вибір лише за тобою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бахрома
Бахрома – фаворит літнього сезону 2020.
Цей незвичайний елемент декору існує для того, щоб підкреслити твою індивідуальність.Також по темі: Як обрати літній сарафан: поради дизайнерів Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта Брючні костюми і кольорові маски: модні тренди весни 2020
Бахрома здатна перетворити навіть строгий офісний лук на легкий і безтурботний.
Причому, вона доречно виглядатиме і на сукнях, і на блузах, і на сумочках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тропічний принт
Через пандемію коронавірусу полетіти до пальмового раю цього літа навряд чи вийде. Втім, нічого не заважає створити його власноруч.
Наприклад, примірявши одяг із яскравим і сонячним тропічним принтом.
Пальмове листя, екзотичні квіти, папуги та фламінго – це має бути в гардеробі кожної модної красуні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Прозорі сукні
Прозорі сукні розбурхуюють фантазію чоловічої статі – у такому вбранні ти точно не залишишся непоміченою!
Такі моделі виглядають ну дуже провокаційно, тому підійдуть лише для дівчат, які не бояться бути в центрі уваги.
Це – про тебе? Тоді сміливо обирай прозору сукню!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ультраміні
Кілька останніх сезонів модниці надавали перевагу романтичним сукням нижче коліна.
Втім, цього літа мода на міні – повертається.
Ультракороткі сукні, шорти та спідниці знову будуть у тренді. Тож саме час починати готувати ніжки до літа 🙂
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
(@innes_shopping)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні кольори 2020.