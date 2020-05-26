Марокко під час карантину: які звичаї Рамадану довелось змінити

Марокко – загадкова країна екзотичної арабської культури. Українська емігрантка Єлизавета розповіла, як під час карантину проходив найбільший мусульманський піст – Рамадан.

Коли у Марокко Рамадан

Священний місяць Рамадан, так само як і християнський передвеликодній піст, не має чіткої дати.

У різні роки його проводять у різний період, дати визначаються за місячним календарем. У 2020 році в Марокко піст тривав з 24 квітня до 23 травня.

Правила Рамадану

Протягом цих 30 днів мусульмани мають дотримуватися суворого посту, не можна нічого – ні їсти, ні пити. Щоправда, обмеження діють лише поки світить сонце.

Порушення посту в Ісламі вважається гріхом. Якщо віруючий навіть просто випив води, коли сонце не зайшло або вже вийшло – день не зараховується.

Кожен не зарахований день людина повинна, так би мовити, відпрацювати, тобто постити додатково після того, як Рамадан закінчиться.

У цей період мусульмани мають два прийоми їжі – сухур та іфтар – до сходу та після заходу сонця.

Рамадан під час карантину

Єлизавета зізнається, що через коронавірус Рамадан у 2020 році зовсім не схожий на Рамадан будь-якого іншого року.

І справа не лише в тому, що не можна сходити в ресторан на іфтар, а й у тому, що заборонено помолитися в мечеті.

Що ще стало неможливим під час Рамадану у Марокко під час карантину – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть у Марокко під час карантину.

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