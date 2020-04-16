Марокканці гуляють на дахах будинків: як держава живе під час карантину

Марокко теж не залишилось осторонь всесвітньої коронавірусної проблеми. Кількість заражених та померлих стрімко зростає.

Українська емігрантка Єлизавета розказала, що робить її друга батьківщина для того, щоб побороти пандемію.

Карантин

Щойно зафіксували першого хворого, влада одразу приймає жорсткі дії. Були зачинені кафе, ресторани, спортивні майданчики та навчальні заклади. Під замком опиняються і мечеті.

Відкритими залишились супермаркети та аптеки. Дефіциту продуктів місцеві жителі не спостерігають.

Окрім того, влада заборонила виходити на вулицю дітям, дорослим дозволяється це робити лише за крайньої потреби.

Тому сім’ї виходять гуляти на дахи будинків, щоб хоч трохи подихати свіжим повітрям. Там вони навіть у м’яча грають.

Захисні засоби

До масок та до всіх захисних засобів марокканці ставляться дуже відповідально. Тому дотримуються рекомендацій влади та постійно на вулиці носять маски та рукавиці.

Українка відзначає, що громадяни дуже люблять ходити в кафе та ресторани. Проте у такий критичний для країни час проявили всю свою відповідальність та дисциплінованість.

Усі дотримуються правил карантину, а на вулиці рідко можна когось побачити.

Більше про боротьбу з коронавірусом у Марокко – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Еквадорі.

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