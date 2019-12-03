Як українцю зняти житло в Японії – поради емігрантки

Японія та Україна – два різних світи. Киянка Оля наважилася емігрувати з українського світу в японський і проживає там уже близько 10 років.

Ольга виграла стипендію від японського міністерства освіти і поїхала туди вчитися, а згодом вирішила залишитися.

Як орендувати житло в Японії

За словами українки, довгостроково орендувати дах над головою мають право лише люди зі статусом резидента. Тобто ті, хто перебуває в Японії по довгостроковій візі: студентській або робочій.

А ще орендатор квартири повинен мати гаранта – добропорядного та податкоспроможного громадянина Японії.

Він має поручитися за орендатора перед власником житла. Якщо житло шукає студент японського вишу, тоді гарантом може стати університет.

– Найчастіше університет має дружні агентства, які допомагають підшукати житло студентам, – розповіла українка.

Якщо ви не студент і хороших знайомих серед японців не маєте, то можна спробувати знайти житло через агенції, які не вимагають наявності гаранта.

Для прикладу Ольга, щоб орендувати житло, надала агенції звіт про виплату податків за певний період, заплатила декілька місячних оренд наперед і додаткову комісію.

– Окрім безпосередньо орендної плати необхідно заплатити комісію, яка становить дві частини. Перша – це рейкін, тобто подячні гроші, які зазвичай не повертаються, і шикін –завдаток, який сплачуєте на випадок, якщо після закінчення контракту квартира буде забруднена або потребуватиме ремонт, – додала українка.

Якщо підсумувати все, то сума іноді дорівнює 5 місяцям за житло.

Людям, які приїхали в Японію тимчасово, можна заселятися у спеціальні квартири та кімнати для іноземців. Вони, зазвичай, недешеві, але за них не треба платити наперед ні комісію, ні оренду.

За словами Ольги, ціни на оренду житла в Японії високі, а на придбання просто космічні.

Наприклад, квартира на 50-60 квадратів у передмісті Токіо коштуватиме від $300 000. Будинок там же – від півмільйона, а ближче до центру ціни збільшуються до мільйона і більше.

Саме тому жителі Японії часто беруть житло у кредит. Коли людина його оформляє, то банк підраховує, скільки йому буде років на момент погашення. Якщо більше 75, то термін виплати зменшують.

Японія – країна багатої культури, незабутніх пейзажів і найсучасніших технологій. Гідна того, аби там жити, але кого впускати до себе – Японія обирає дуже прискіпливо.

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