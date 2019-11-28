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ICTV / Ранок / Емігранти у Південній Кореї: як з українськими правами їздити на корейських авто / 28.11.2019 19:00
28.11.2019 19:00
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Емігранти у Південній Кореї: як з українськими правами їздити на корейських авто

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Республіка Корея – одна з найбільших країн-виробників автомобілів. На корейських машинах їздить чи не весь світ.

Українець Володимир 11 років тому переїхав у Південну Корею з українськими водійськими правами, але дуже просто поміняв їх на місцеві.

Автомобілі в Кореї

Купувати корейське в Кореї вигідно. Автомобіль, який там продають за $20 000, в Україні продаватимуть на кілька тисяч дорожче.

А якщо житель Кореї замахнувся на щось закордонне, то йому доведеться розщедритися не лише на придбання авто, а й на податки.

Останнім часом, за словами Володимира, набирають популярності електрокари або гібридні машини, тобто ті, які живляться і електроенергією, і пальним.

Також у Кореї є  авто, які працюють на водні.

Для електрокарів держава Кореї розробила цілу систему знижок на заправки та парковки. Це ж стосується і  малолітражних автомобілів.

– Паркування коштує 50%, проїзд на швидкісних трасах також 50, і є деякі знижки по страховій, – розповів українець.

Що стосується бензину, то ціни на нього немалі і всюди різни.

Корейцям середньої зарплатні, а це за словами Володимира $1 600, вистачить  приблизно на 1200 літрів бензину. У той час, коли українська зарплата дозволить купити втричі менше.

Як поміняти українські водійські права на корейські

Володимир приїхав у Корею з українськими водійськими правами, але без проблем поміняв їх на місцеві.

Також по темі: У В’єтнамі будують будинки без вікон: історія переїзду українських емігрантів Емігрантка розвінчала поширені міфи про Марокко Емігрантка розповіла неочікувані факти про Нідерланди

Для цього, за словами українця, треба перекласти їх англійською або корейською та проставити апостиль – спеціальний штамп, який засвідчує дійсність печаток на офіційних документах у певних країнах.

Більше – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про громадський транспорт у Кореї.

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Теги: Анна Мещерякова, емігранти, Південна Корея
28.11.2019 19:00
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