Емігранти у Південній Кореї: як з українськими правами їздити на корейських авто

Республіка Корея – одна з найбільших країн-виробників автомобілів. На корейських машинах їздить чи не весь світ.
Українець Володимир 11 років тому переїхав у Південну Корею з українськими водійськими правами, але дуже просто поміняв їх на місцеві.
Автомобілі в Кореї
Купувати корейське в Кореї вигідно. Автомобіль, який там продають за $20 000, в Україні продаватимуть на кілька тисяч дорожче.
А якщо житель Кореї замахнувся на щось закордонне, то йому доведеться розщедритися не лише на придбання авто, а й на податки.
Останнім часом, за словами Володимира, набирають популярності електрокари або гібридні машини, тобто ті, які живляться і електроенергією, і пальним.
Також у Кореї є авто, які працюють на водні.
Для електрокарів держава Кореї розробила цілу систему знижок на заправки та парковки. Це ж стосується і малолітражних автомобілів.
– Паркування коштує 50%, проїзд на швидкісних трасах також 50, і є деякі знижки по страховій, – розповів українець.
Що стосується бензину, то ціни на нього немалі і всюди різни.
Корейцям середньої зарплатні, а це за словами Володимира $1 600, вистачить приблизно на 1200 літрів бензину. У той час, коли українська зарплата дозволить купити втричі менше.
Як поміняти українські водійські права на корейські
Володимир приїхав у Корею з українськими водійськими правами, але без проблем поміняв їх на місцеві.Також по темі: У В’єтнамі будують будинки без вікон: історія переїзду українських емігрантів Емігрантка розвінчала поширені міфи про Марокко Емігрантка розповіла неочікувані факти про Нідерланди
Для цього, за словами українця, треба перекласти їх англійською або корейською та проставити апостиль – спеціальний штамп, який засвідчує дійсність печаток на офіційних документах у певних країнах.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про громадський транспорт у Кореї.
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