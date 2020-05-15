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ICTV / Ранок / Хороші новини України та світу, які піднімуть вам настрій / 15.05.2020 12:32
15.05.2020 12:32
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Хороші новини України та світу, які піднімуть вам настрій


Позитивні новини відбуваються навіть під час пандемії коронавірусу. Що хорошого та цікавого сталося за останній час? Ранок у Великому Місті тобі зараз розповість.

Позитивні новини – що хорошого сталося в світі

Відновлення сезону УПЛ

Чудова новина для футбольних фанатів! Українська футбольна Прем’єр-ліга ухвалила рішення відновити сезон 2019/20 уже з 30 травня.

Матчі поки що будуть відбуватися без глядачів, але ж телетрансляцію ніхто не відміняв 🙂      

Також по темі: Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні Позитивні новини: що хорошого сталося під час карантину Позитивні новини: чим живе світ, окрім коронавірусу

ONUKA народила сина

Популярна українська співачка ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) народила первістка. Хлопчика назвали Олександр.

Чоловік співачки, музикант і саунд-продюсер Євген Філатов опублікував фото із сином у своєму Instagram.

Вітаємо щасливих батьків та бажаємо новонародженому міцного здоров’я!

 

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Публикация от The Maneken (@themaneken)

Ідея для обіймашок

10-річна Пейдж дуже мріяла обійняти своїх бабусю і дідуся, але не хотіла порушувати карантин. Втім, кмітлива дівчинка таки знайшла вихід.

Вона зробила пластикову завісу, і тепер щаслива, адже змогла нарешті обійнятися із рідними, не боячись коронавірусу 🙂

обіймашки фото

Фото: Lindsay Lindsay

IKEA в Україні

Скандинавський виробник меблів IKEA офіційно запустив інтернет-магазин в Україні.

На момент запуску на українській версії сайту було доступно 3600 товарів, усі ціни – в гривнях.

А після карантину компанія планує відкрити в Києві ще й оффлайн-магазин.

Відновлення туризму

греція фото

Літо вже незабаром, і хочеться вірити, що поїхати у відпустку таки вдасться. Тим паче, що низка країн планує почати приймати іноземних відпочивальників.

До відновлення міжнародного туризму активно готуються Туреччина, Кіпр, Греція,
Хорватія, Албанія та Чорногорія. І список таких країн продовжує рости.

Якщо дозволить епідеміологчна ситуація, туристів почнуть приймати з 1 липня.

Зелені номери для електромобілів

Тепер автівки, які не мають двигуна внутрішнього згоряння і не забруднюють атмосферу, буде видно здалеку.

Адже в Україні запровадять нові яскраві номери для електромобілів. Вони матимуть позитивний зелений колір.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Unsplash

 

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Теги: карантин, новини
15.05.2020 12:32



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