Хороші новини України та світу, які піднімуть вам настрій

Позитивні новини відбуваються навіть під час пандемії коронавірусу. Що хорошого та цікавого сталося за останній час? Ранок у Великому Місті тобі зараз розповість.
Позитивні новини – що хорошого сталося в світі
Відновлення сезону УПЛ
Чудова новина для футбольних фанатів! Українська футбольна Прем’єр-ліга ухвалила рішення відновити сезон 2019/20 уже з 30 травня.
Матчі поки що будуть відбуватися без глядачів, але ж телетрансляцію ніхто не відміняв 🙂Також по темі: Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні Позитивні новини: що хорошого сталося під час карантину Позитивні новини: чим живе світ, окрім коронавірусу
ONUKA народила сина
Популярна українська співачка ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) народила первістка. Хлопчика назвали Олександр.
Чоловік співачки, музикант і саунд-продюсер Євген Філатов опублікував фото із сином у своєму Instagram.
Вітаємо щасливих батьків та бажаємо новонародженому міцного здоров’я!
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Ідея для обіймашок
10-річна Пейдж дуже мріяла обійняти своїх бабусю і дідуся, але не хотіла порушувати карантин. Втім, кмітлива дівчинка таки знайшла вихід.
Вона зробила пластикову завісу, і тепер щаслива, адже змогла нарешті обійнятися із рідними, не боячись коронавірусу 🙂
IKEA в Україні
Скандинавський виробник меблів IKEA офіційно запустив інтернет-магазин в Україні.
На момент запуску на українській версії сайту було доступно 3600 товарів, усі ціни – в гривнях.
А після карантину компанія планує відкрити в Києві ще й оффлайн-магазин.
Відновлення туризму
Літо вже незабаром, і хочеться вірити, що поїхати у відпустку таки вдасться. Тим паче, що низка країн планує почати приймати іноземних відпочивальників.
До відновлення міжнародного туризму активно готуються Туреччина, Кіпр, Греція,
Хорватія, Албанія та Чорногорія. І список таких країн продовжує рости.
Якщо дозволить епідеміологчна ситуація, туристів почнуть приймати з 1 липня.
Зелені номери для електромобілів
Тепер автівки, які не мають двигуна внутрішнього згоряння і не забруднюють атмосферу, буде видно здалеку.
Адже в Україні запровадять нові яскраві номери для електромобілів. Вони матимуть позитивний зелений колір.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.
Фото: Unsplash