Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні

Хороші новини відбуваються завжди, навіть коли у світі лютує коронавірус. Що доброго сталося за останній час? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші новини та зараз тобі усе розкаже.

Позитивні новини України і світу

Завершилась епідемія у Словенії

Словенія стала першою країною в Європі, яка офіційно оголосила про закінчення епідемії коронавируса

Уже протягом двох тижнів кількість нових випадків захворювання там не перевищувала семи випадків на добу.

Щиро вітаємо словенців та сподіваємось, що незабаром коронавірус вдасться подолати і в інших країнах Європи.

Цукерберг підтримав ресторани

Засновник Favebook Марк Цукерберг разом із дружиною Присциллою Чан пожертвували 800 тис. доларів своїм улюбленим ресторанам в Сан-Франциско, щоб допомогти їм пережити коронавірусну кризу.

Кожен із закладів отримав по 100 тис., які допоможть ім не розоритися і втриматися на плаву.

Відкрили Долину нарцисів

На Закарпатті відкрили для відвідування Долину нарцисів на території Карпатського біосферного заповідника.

У регіоні розпочався період масового цвітіння цих квітів. Тож тепер усі охочі можуть помилуватися цією красою.

Адміністрація заповідника забезпечує всіх відвідувачів санітайзерами та зобовязує дотримуватися соціальної дистанції та масковогот режиму. Тому відвідувати Долину нарцисів цілком безпечно.

Україна включили в Комітет з охорони здоров’я ЄС

Україна здобула статус спостерігача Комітету з охорони здоров’я Евроcоюзу. Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов.

Він упевнений, що членство в Комітеті піде на користь українській системі охорони здоров’я.

На засіданнях розглядаються актуальні питання реагування країн на ситуації, що загрожують здоров’ю людей, зокрема – пандемії.

Греція відкрила пляжі

Цієї суботи у Греції сотні пляжів відкрилися для широкого загалу.

Тож тепер мешканці країни можуть поніжитися на сонці та поплавати у чистій морській воді.

Поки що пляжі будуть працювати з обмеженнями: на 1000 кв.м. має бути не більше 40 людей, відстань між парасольками повинна бути не менше 4 метрів, а між лежаками – не менше метру.

Але хіба такі дрібниці можуть зіпсувати враження від лазурного моря та лагідного сонця?

Netflix покаже фільм про Євробачення

Цьогоріч ми не побачили традиційного конкурсу Євробачення, втім, маємо нагоду подивитися фільм про нього.

Його покаже американський стрімінговий сервіс Netflix, пише Insider.

Прем’єра комедійної стрічки під назвою Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga запланована на 26 червня.

Це буде історія про ісландських співаків, які отримують шанс представити свою країну на легендарному пісенному конкурсі.

Головні ролі виконають Уілл Ферелл і Рейчел МакАдамс.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Головне фото: Unsplash

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