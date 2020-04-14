Карантин у Новій Зеландії: українські емігранти про коронавірус за океаном

Нова Зеландія – країна, в сусідах у якої тільки Тихий океан. Навіть туди вже дібрався коронавірус. Українські емігранти Ольга та Олексій розкажуть, як в державі борються з пандемією.

Станом на 11 квітня кількість заражених там понад 1300, померло з них 4 людини. Порівняно з багатьма іншими країнами, Нова Зеландія тримає удар, зокрема завдяки карантину.

Карантин у Новій Зеландії

Так, як і в Україні, на острові ввели жорсткий карантин до 22 квітня. Виходити на вулицю дозволяється лише за нагальної потреби, і обов’язково потрібно тримати дистанцію.

Українці розповідають, що це навіть кумедно, бо новозеландці дуже відповідально до цього ставляться. Тому відходять один від одного навіть на газони та проїжджу частину – головне, щоб тримати дистанцію у два метри.

Супермаркети та паніка

Емігранти розповідають, що ситуація з скуповуванням консервів, туалетного паперу, гречки спостерігається і в Новій Зеландії, особливо на початку карантину.

Проте вони наголошують, що пізніше ця тенденція почала трохи зникати і новозеландці почали спокійніше до всього ставитись.

Але перед католицьким Великоднем 12 квітня знову в супермаркетах було обмаль товарів.

Допомога від держави

Людям, які залишились без заробітку через карантин, держава допомагає фінансово.

Також влада дозволила новозеландцям не виплачувати кредити на нерухомість, орендодавцям заборонили піднімати ціни на оренду житла, а проїзд в автобусах для людей, які вимушені працювати, зробили безкоштовним.

Окрім того, Ольга та Олексій зауважили, що на час карантину подешевшав бензин.

Відповідальність за порушення карантину

У Новій Зеландії влада закликає всіх дотримуватись карантину. Проте якщо він все ж порушується, то передбачається покарання – можуть ув’язнити терміном до 6 місяців.

Винятків не роблять нікому, навіть депутатам.

Більше про карантин у Новій Зеландії – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи вдалося приборкати коронавірус у Південній Кореї.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.