Позитивні новини, які піднімуть настрій на карантині

Що хорошого відбувається в Україні та світі? Чи є місце позитивним новинам під час пандемії коронавірусу? Впевнено відповідаємо – є!

Адже щодня відбувається дуже багато цікавих і радісних подій. І ми із задоволенням вам про них розповідаємо.

Позитивні новини – що хорошого сталося в світі

Кіносеанс на балконах

Мешканцям одного із житлових комплексів Борисполя влаштували незвичайний кіносеанс.

Глядачі дивилися культовий український фільм Мої думки тихі просто зі своїх балконів!

Відео транслювали на великому екрані пересувного кінотеатру, звук передавали через радіохвилю. А ще можна було замовити попкорн із доставкою просто у квартиру!

Безкоштовні авіаквитки для медиків

Авіакомпанія Qatar Airways аирішила подарувати медпрацівникам, у тому числі й українським, аж 100 тисяч авіаквитків.

Лікарі, медсестри, фельдшери, лаборанти, фармацевти зможуть безкоштовно отримати до 2 квитків економ-класу на будь-які рейси авіакомпанії в обидва боки.

Чудова ініціатива, адже після напруженої війни з COVID-19 медикам не завадить трішки відпочити.

Роман Олега Сенцова

Режисер і письменник Олег Сенцов днями презентує фантастичний роман Другу також варто придбати. Твір був написаний під час ув’язнення в російській колонії в Якутії у 2017 році.

Презентація відбудеться онлайн у Facebook 15 травня о 19.00.

Головна тема роману – це прагнення суспільства, більш технічно та інтелектуально розвиненого, нав’язати свої правила життя менш розвиненому, – розповів Сенцов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslava Matvieienko (@yaroslavaroyalwatcher) 15 Окт 2019 в 2:34 PDT

Подяка лікарям

За час карантину у Twitter було опубліковано аж 265 млн твітів з подяками.

В основному, теплі слова писали лікарям та медсестрам, співробітникам магазинів та клінінгових служб, а також рідним і друзям.

Стоп культурний карантин

У всіх великих містах України вчора ввечері пройшла оригінальна акція, яка отримала назву Стоп культурний карантин.

Працівники культурної сфери одночасно спрямували в небо промені світла таким чином, що не помітити їх було неможливо.

Виглядало це красиво і трішки потойбічно – так, ніби надо містами літали сотні НЛО.

Гаслом стала фраза Якщо нас не чують – нас побачать. Таким нестандартним чином організатори намагалися звернути увагу Уряду на необхідність розробки плану виходу культурної сфери з карантину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vuuzle.TV Ukraine (@vuuzle.tv.ukraine) 13 Май 2020 в 12:33 PDT

Туристичний бум в Одесі

Завдяки карантину, в Україні може відбутися розквіт внутрішнього туризму. Наприклад, в Одесі цього літа очікують справжній туристичний бум!

Через закриття кордонів у зв’язку з епідемією коронавірусу, до Одещини можуть приїхати до 5 мільйонів туристів.

Тож, в ОДА вже активно готуються до насиченого туристичного сезону.

$10 млн на маски для в’язнів

Засновник і генеральний директор сервісу Twitter Джек Дорсі пожертвував 10 мільйонів доларів на закупівлю медичних масок для американських в’язнів.

Маски та інше протикоронавірусне обладнання буде доставлено до виправних установ у всіх штатах.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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