Календар стрижок на червень 2020: сприятливі та несприятливі дати

Календар стрижок на червень 2020 року стане твоїм надійним помічником, якщо ти плануєш похід до перукарні чи барбершопу. Коли краще стригти волоссяв червні? Ранок у Великому Місті підготував список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в червні 2020

1, 3, 9, 14, 19, 23, 25, 27, 30 червня

Детальний календар стрижок на червень 2020

1 червня: стрижка в цей день не лише додасть краси волоссю, але й стане каталізатором приємних змін у твоєму житті.

3 червня: сьогодні варто не лише підстригти волосся, але й влаштувати для нього лікувальні процедури. Наприклад, зроби відновлювальну маску або ополосни локони відваром із трав.

9 червня: зміна зачіски в цей день пришвидшить ріст волосся, а також суттєво покращить його якість. Прощавайте, посічені кінчики!

14 червня: стрижка приверне до тебе удачу та допоможе досягнути успіху в кар’єрі.

19 червня: записуйся в перукарню на цей день, якщо твоєму волоссю не вистачає об’єму. Нова зачіска допоможе досягнути бажаного ефекту.

23 червня: зміна зачіски допоможе привернути увагу протилежної статі, а може, навіть знайти своє кохання.

25 червня: нова стрижка допоможе змінити свій звичний стиль життя, а ще – зробить волосся слухняним та шовковистим.

27 червня: стрижка в цей день дасть тобі потужний заряд енергії. Твоя задача – спрямувати у потрібне русло.

30 червня: після стрижки локони стануть міцнішими та довго не будуть сіктися.

Несприятливі дні для стрижки в червні 2020:

2, 5-8, 15-18, 20, 22, 26, 29 червня

Усі інші дні місяця, яких немає в переліку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.

Календар стрижок на червень 2020

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як підстригти чоловіка вдома самостійно.

Фото: Unsplash

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