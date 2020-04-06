Як підстригти чоловіка самостійно: зачіска в домашніх умовах

Як підстригти чоловіка вдома машинкою та ножицями – покрокова інструкція.

Через введення в Україні карантину та тимчасове закриття закладів зі сфери послуг виникають певні проблеми. Наприклад, що робити, коли закриті перукарні, а зачіску вже давно пора оновлювати?

Особливо це актуально для чоловіків, які підстригаються майже кожен місяць. Тому зараз вони просять своїх дружин, мам, сестер, щоб ті допомогли їм у такій справі.

Але як це робити, якщо до цього не мала жодного досвіду?

Ранок у Великому Місті допоможе тобі та розповість, як вдало підстригти чоловіка вдома.

Як підстригти чоловіка вдома

Універсальна стрижка

Одна із найпростіших стрижок. Для того, щоб виконати її, тобі потрібно мати спеціальну машинку. Ти повинна обговорити з чоловіком бажану довжину волосся та обрати для цього потрібну насадку. Як це зробити, має бути написано в інструкції до машинки.

Закріпи насадку та починай стрижку з потилиці. Машинку варто направляти проти росту волосся. Не поспішай. Таким самим чином укороти волосся на тім’яній частині, по боках та на скронях. Візьми ножиці та обережно підріж зайве волосся біля вух. Зніми насадку і однією лише машинкою зістрижи зайве волосся на шиї, якщо воно є.

Бокс

Професійні перукарі радять початківцям починати напрацювання своїх навичок саме зі стрижки бокс.

Виконувати її потрібно наступним чином:

Верхню частину голови необхідно стригти спеціальною машинкою. Для цього краще використовувати довшу насадку. Починати стригти потрібно від коренів волосся та поступово спускатись до скроні. Волосся, яке знаходяться на скронях, необхідно стригти за допомогою короткої насадки. Таким чином можна отримати мінімальну довжину шевелюри. Волосся можна підрівняти ножицями. Для цього тобі також знадобиться гребінець, для того, щоб контролювати довжину пасма, яке підстригаєш. Ззаду потилицю теж підстригаємо машинкою, але беремо трохи меншу насадку, ніж ту, якою стригли верхню частину голови. Підрівнюємо окантування. Машинкою без насадки обережно робимо трапецію або овал. Обов’язково варто зважати на форму голови.

Стрижка ножицями

Спеціальної машинки для стрижки у тебе немає? Якщо є ножиці, які добре ріжуть та гребінець, то можна підстригти чоловіка ними.

Цей процес займе у тебе трохи більше часу та терпіння, ніж машинкою. Проте дотримуйся наступних кроків, і в тебе все вийде:

Перед початком роботи бажано трохи зволожити волосся та добре їх розчесати. Починаємо стрижку із тім’яної частини. Гребінець підкладаєм під ножиці. Він вводиться у волосся в напрямку їх зворотнього росту. Відрізаємо відібрані пасма вище зубів гребінця. Верхню частину голови стрижемо від себе до тім’я. Рухаємось таким чином проти росту волосся. На потилиці стрижемо від низу догори. Переходимо до скронь. Стрижемо проти росту волосся, тобто знизу догори. Підстригаємо зайве волосся за вухами. Обережно, щоб не поранити чоловіка, робимо окантування у вигляді трапеції або овалу, залежно від форми голови.

Як робити чоловічу стрижку – відео

Тепер ти знаєш, як підстригти чоловіка вдома на карантині. Підтримуйте гарний зовнішній вигляд, розвивайтесь та бережіть себе.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на квітень 2020.

Фото: Pixabay

Головне фото: Unsplash

Дарина Реготун

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