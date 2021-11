Стильні зачіски на романтичне побачення

Ідеш на побачення, і не знаєш, яку зробити зачіску? Ранок у Великому Місті допоможе тобі виглядати красиво та стильно.

Кожна красуня намагається слідувати за останніми тенденціями моди, та головне тут не перестаратись. Пам’ятай, найбільш елегантним та романтичним буде той образ, який виглядає невимушено та природньо.

Розчеши волосся. Візьми з двох боків по пасму волосся. Зв’яжи їх позаду тоненькою резинкою та додай аксесуар. Наприклад, бант, як на фото.

Ця зачіска робиться швидко і виглядає дуже романтично.

Рекомендуємо трішки підкрутити локони. Цим ти додаси образу елегантності.

Головне в цій зачісці – не надто туго зав’язувати. Рекомендуємо в цій ситуації не використовувати гребінець.

Прочеши волосся руками та скрути його знизу.

До речі, пучок можеш перев’язати шовковою хустинкою.

Зроби легку завивку. Зав’яжи у хвіст. Перев’яжи шовковою хустинкою.

До речі, про хустинки. Цього року додавати їх до образу – дуже можно.

Розділи волосся на дві частини. Зверху починай плести косу. Вона робиться так само, як і звичайна, але проплітати потрібно через низ.

Доплети до середини волосся та зафіксуй резинками.

Скільки б різних зачісок не робили, але найбільш романтично виглядають легкі кучері. І не потрібно придумувати, як закрутити волосся.

Тепер, красуне, ти знаєш, як зробити зачіску на побачення.

Щоб доповнити образ, користуйся аксесуарами. Ці прості речі зроблять тебе в очах коханого неперевершеною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш трендові зачіски 2021 року.

Фото: Unsplash

