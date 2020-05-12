Позитивні новини: що хорошого сталося за вихідні

Що приємного і світлого відбувається в Україні та світі під час пандемії коронавірусу.

Майже весь світ сидить на карантині, втім, у світі все одно відбувається чимало хороших і світлих, цікавих і кумедних подій.

І ми хочемо вам про них розповідати.

Позитивні новини – що хорогого сталося в світі

Послаблення карантину

Життя налагоджується!

З 11 травня в Україні суттєво послабили карантин: дозволили прогулянки у парках та скверах, тренування на спортивних та дитячих майданчиках.

Також свою роботу відновили перукарні, салони краси, стоматологічні клініки, музеї, заповідники, нотаріуси, непродовольчі магазини і ТРЦ (окрім розважальних зон).

А пообідати можна буде в улюбленій кафешці на відкритому літньому майданчику.

Віртуальний паб

Британець Тристан Кросс на самоизоляції так сильно скучив за своїм улюбленим пабом, що вирішив перенести його у виртуальну реальність, пише видання Wired.

Задля цього йому навіть довелося з нуля вивчити 3D-моделювання.

Через 2 тижні напруженої роботи улюблений Skehan’s вдалося відтворити у найточніших деталях: від зовнішнього вигляду до інтер’єру і навіть постійних відвідувачів.

Тепер Тристан ходить до віртуального пабу разом із друзіми та зірками – теж вірутальними.

Скарб нації повертається



Фанати, лікуйте! Фільм Скарб нації отримає довгоочікуване продовження у вигляді серіалу, який вийде на стрімінговому сервісі Disney +.

Це офіційно підтвердив продюсер Джеррі Брукхаймера. У серіалі буде використаний той самий концепт, що і в оригінальних стрічках. Але головні ролі виконають молоді актори.

Також триває робота над третьою частиною Скарбів нації, де гратимуть усі виконавці головних ролей, зокрема Ніколас Кейдж.

Майже безкоштовний відпочинок на Сицилії

Італійський острів Сицилія після закінчення карантину планує оплачувати туристам кожну третю ніч у готелі та 50% вартості авіаквитків. Про це повідосляє The Times.

Та й це ще не все!

Гості острова зможуть отримати майже безкоштовні квитки у музеї та побачити археологічні пам’ятки.

Поки що цей проект існує лише на рівні пропозиції, і достеменно не відомо, чи втілять його у життя. Але ми будемо тримати кулачки 🙂

4 лисиці вдома

Мешканка Вінниці замість котиків і собачок завела собі чотирьох лисиць, пише BBC.

Роксана, Спенсер, Камі і Хесс поводяться чемно і просто обожнюють хазяйку.

Першу лисицю Діана Тарабан кілька років тому купила в мисливця за 200 гривень – їй просто стало шкода тварину.

Другу вона придбала з хутряної ферми – аби та не стала шубкою чи жилеткою.

Сьогодні ж лицись уже 4, а жінка вже не уявляє свого життя без цих лісових красунь.

Авіакомпанії відновлюють польоти

Німецька авіакомпанія Lufthansa вже у червні планує відновити роботу 80 власних літаків, а потім збільшити їхню кількість до 160. Про це пише Reuters.

«Ми відчуваємо велике бажання людей знову подорожувати. Готелі та ресторани поволі відновлюють свою роботу, а відвідування друзів та родини дозволяється знову”, – сказав член виконавчого правління Гаррі Хохмейстер.

Випускний онлайн

Facebook проведе онлайн-випускний для американських шкіл. Віртуальне свято заплановане на 15 травня.

Кожен клас зможе проводити власні вечірки. Для випускників будуть доступні нові функції, зокрема – віртуальний випускний центр та спеціальні фільтри.

Також будуть доступні нові фішки в Instagram, наприклад, нові AR-ефекти.

Незвичайна зупинка

Ви тільки подивіться! Так виглядає одна з зупинок транспорту на Вінниччині, повідомляє відомий Telegram-канал Perepichka News.

Чекаючи на автобус, тут можна потрапити у справжній етномузей.

Хто створив таку незвичайну зупинку – наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

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