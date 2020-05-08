Позитивні новини: що хорошого сталося під час карантину

Що хорошого відбувається в Україні та світі під час епідемії коронавірусу.

Незважаючи на те, що життя усієї планети змінив коронавірус, у світі продовжують відбуватися приємні та світлі події. І ми маємо про них говорити!

Ранок у Великому Місті вирішив розповідати вам про хороші, цікаві, кумедні та милі новини з усіх куточків країни та світу.

Позитивні новини – що хорогого сталося в світі

Сільський ринок онлайн

Коли сільський ринок села Гоголів, що на Київщині, закрився через карантин, одні люди залишилися без роботи, інші – без смачних фермерських продуктів

Тоді програміст Едуард Лінник знайшов вихід – і переніс сільський ринок в онлайн.

Тепер фермери продають свою продукцію по принципу інтернет-магазину. Розвивати онлайн-ринок у селі планкують і після карантину.

Киянка помила дороги і ялинки

Так чудово, що в Україні є небайдужі люди!

Наприклад, у столиці біля парку Києво-Печерської лаври літня пані помила не тільки дороги, тротуари і лавочки, а ще – усі ялинки навкруги!

Навіть автівки зупинились, щоб не заважати бабусі робити добру справу.

Подяка лікарям від Бенксі

Відомий англійський андеграундний художник Бенксі присвятив нову роботу медикам, які відчайдушно воюють із пандемією, передає BBC.

Монохромну картину вивісили в одній із британських лікарень у місті Саутгемптон.

На ній зображено хлопчика, який замість звичних супергероїв – Людини-павука і Бетмена – грає з фігуркою медсестри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Май 2020 в 9:50 PDT

Дякую за те, що ви робите. Сподіваюся, картина допоможе зробити це місце яскравіше, хоч вона і чорно-біла, – написав художник у записці, яку залишив працівникам лікарні.

Пісня про карантин у Львові

Львівські бізнесмени об ‘єдналися та записали пісню і кліп про карантин у місті Лева.

Робили все це, не порушуючи карантинних обмежень – кожен заспівав по кілька рядків у себе вдома вдома, а потім усе це змонтували в єдине відео.

Оригінальний кліп так і назвали – Карантин у Львові.

Пропонуємо подивитися – він покращує настрій 🙂

Грузія відкриває кордони

Хороша новина для тих, хто мріє про літню відпустку. Імовірно, цьогоріч можна буде провести її в сонячній Грузії.

Країна планує прийняти іноземних туристів з 1 липня, а внутрішній туризм відновиться ще раніше – вже з 15 червня.

Більше того, прем’єр Грузії Георгій Гахарія запевняє: перепетії пішли готелям навіть на користь, адже менеджмент здобув унікальний досвід керування в умовах загальнодержавного карантину.

Верблюди в селі

На вулицях села Борщова, що на Харківщини, днями можна було зустріти… верблюда, який вільно розгулював вулицями.

У соцмережах почали жартувати, мовляв, природа під час карантину настільки очистилась, що у села почали повертатися верблюди 🙂

IKEA заходить в Україну

Схоже, нарешті станеться подія, на яку давно чекали українці. Відомий шведський виробник меблів – IKEA – готується офіційного до запуску онлайн-продажів в Україні.

Українську версію сайту вже навіть почали наповнювати товарами, зокрема – прикрасами, декором і товарами для садівництва.

А після карантину в столиці має зявитися і офлайн-магазин бренду в одному з торговельних центрів.

Нова Адель

Співачка Адель, яка раніше мала досить пухкенькі форми, змінилася до невпізнаваності. Зірка скинула 45 кілограмів – і тепер хизується в Інстаграмі стрункою фігурою.

Фанати у захваті, а ми пишаємося силою волі цієї красуні!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@adele) 5 Май 2020 в 9:38 PDT

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

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