Заряд позитиву: що хорошого відбувається у світі

Що позитивного відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті із задоволенням тобі розповість.

Кожного дня стається чимало цікавих і добрих подій. Ось лише кілька з них.

Позитивні новини – що хорошого сталося в світі

Позитивна динаміка коронавірусу

За добу в Україні від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло. Така позитивна статистика спостерігається вперше з початку епідемії. Подолали вірус 427 чоловік, а нових випадків вияивили 422.

Така динаміка дає надію, що подальше пом’якшення карантину вже незабаром.

Можуть запустити транспорт

Робота громадського транспорту в Україні може відновитися вже з 22 травня. Про це заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

На першому етапі планують запустити міський та приміський транспорт (окрім маршруток), а також внутрішні авіаперельотів і частково – залізницю.

Тож, друзі, тримаємо кулачки, щоб усе йшло за планом.

90-річна геймерка

Книга рекордів Гіннеса визнала найстаршого геймера на планеті. Точніше, геймерку. Нею стала 90-річна японка Хамако Морі, повідомляє Guinness World Records.

Жінка грає у відеоігри ще з 1981 року і присвячує цьому заняттю 7-8 годин на день. Втім, марно втраченим вона цей час не вважає.

Я відчуваю, що присвятити стільки років відеоігор – було правильним рішенням. Я дійсно насолоджуюся своїм життям – мені дуже добре, – говорить Хамако.

Сьогодні жінка має власний YouTube-канал Gamer grandma, на якому близько 200 тис. підписників.

А серед її улюблених ігор – GTA 5 та Call of duty: Modern warfare.

Музика для котів

Учені створили спеціальну музику для кішок, яка знімає у них стрес та має заспокійливий ефект.

За основу мелодій взяли звуки, які видають самі кішки.

Господарі уже підтвердили, що треки дійсно заспокоють пухнастих красунчиків. Вони починають лащитися до людей або просто засинають.

Українська Леді-вінтаж

Вінничанка Міла Поворознюк відмовилась від звичайного одягу на корись ретро-стилю. Вона щодня вдягається так, наче живе в XIX столітті, і називає себе Леді-вінтаж.

Речі дівчина замовляє у кравчинь або шукає в секонд-хендах.

І виглядає як справжня світська левиця позаминулого століття.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mila. Мила Поворознюк Vintage (@your_sunny_flowers) 9 Май 2020 в 10:51 PDT

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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