Позитивні новини: чим живе світ, окрім коронавірусу

Що доброго і цікавого сталося в світі – хороші події на карантині.

Коронавірус коронавірусом, але добрі події ніхто не відміняв. І вони дійсно відбуваються кожного дня. Втім, на жаль, губляться у потужних хвилях інформаційного негативу.

Ранок у Великому Місті вирішив змінити цю ситуацію – і розповідати вам про те хороше, що відбувається у світі.

Позитивні новини України та світу

Захисні щитки на 3D-принтері

Одеські студенти почали друкувати на 3D-принтері захисні щитки для лікарів.

Наразі вони виготовляють приблизно 50 штук на день і безкоштовно відправляють їх у лікарні всіх областей України.

Пластик для виготовлення щитків волонтери безоплатно отримують від людей, які хочуть підтримати цю важливу соціальну ініціативу.

Геніальна розробка українського школяра

Розробка українського школяра спростила роботу дослідників.

Семикласник із Києва Артем Шелестов удосконалив скрипт для Європейського космічного агентства.

Модифікований програмний код дає можливість більш точно відрізнити здорову рослинність від хворої із супутників.

Винахід юного українського генія вчені будуть використовувати на практиці.

Том Круз полетить у космос

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Cruise (@tomcruise_club_fans_) 27 Дек 2019 в 5:22 PST

Тільки уяви! Том Круз разом з компанією Ілона Маска SpaceX і NASA збираються зняти фільм… у космосі. Про це повідомляє американське видання Deadline.

Це буде повнометражний фільм-бойовик. Відомо, що майбутня стрічка не буде пов’язана із франшизою Місія нездійсненна.

Успіхи української армії

Українська армія піднялася у світовому рейтингу та увійшла до 30 найсильніших армій світу.

За минулий рік вона зуміла покращити позиції на 2 пункти і піднятися з 29 на 27 місце.

Під час дослідження до уваги брали понад 50 показників, зокрема озброєння, техніка, чисельність, військовий бюджет тощо.

Український апарат ШВЛ

В Україні розробили апарат ШВЛ, який коштуватиме в десятки разів дешевше, ніж аналоги. Його собівартість становить лише 720 доларів.

Прилад створили на військовому заводі Новатор і вже передали на сертифікацію до МОЗ, передає відомий телеграм-канал Украина Online.

Відкриваються ринки

В Україні відновила роботу більша частина продуктових ринків.

А отже – тисячі людей повернулись на свої робочі місця і отримуватимуть зарплату.

А нам із вами буде де купити свіжу зелень, фермерські фрукти та овочі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.