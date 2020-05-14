Модне взуття на літо 2020: найактуальніші моделі та тренди

Як обрати модне взуття на літо 2020? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найцікавіші тренди нового сезону.

Модне взуття літо 2020

В’єтнамки в місті

Обожнюєш в’єтнамки, бо це дуже-дуже зручно? Тоді маємо для тебе хороші новини: цього літа ти без докорів сумління можеш носити їх навіть у місті!

У спекотні дні таке взуття створює відчуття безтурботної відпустки, навіть якщо ти йдеш до офісу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@obuv__still2020) 16 Май 2019 в 5:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Days-Trend (@days_trend) 9 Июн 2019 в 4:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от vita_kyzmenko_shop (@vita_kyzmenko_shop) 13 Май 2020 в 5:21 PDT

Еспадрільї

Відчути літо на всі сто допоможе легке, зручне та екологічне взуття – еспадрільї.

Вони мають пласку підошву або невелику платформу з джуту (це вид натурального текстильного волокна). Для верху використовують текстиль та замшу.

Носять таке взуття на босу ногу.

Спробуй і переконаєшся, що еспадрільї – це не лише стильно, але й дуже комфортно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обувь для тебя???????? (@shoes_for_you.ua_) 13 Май 2020 в 5:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новый Аккаунт (@womandress_56) 13 Май 2020 в 1:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@kvarss1) 12 Май 2020 в 3:11 PDT

Товстий каблук

Тонкі та високі підбори – це, звісно, красиво, але не завжди зручно.

Дизайнери радять дати ніжкам відпочити. Тож у цьому сезоні сміливо обирай туфлі і босоніжки з товстим каблуком.

Зараз це не лише практично, але й модно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DI BOUTIQUE (@leather_shoes_accessories) 17 Апр 2020 в 6:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Синий Сундук (@siniy_sunduk) 12 Мар 2019 в 6:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@melrich_shoes) 18 Фев 2020 в 9:09 PST

Прозорі вставки

На модний олімп повертається взуття з прозорими елементами. Погодься, виглядають такі моделі вишукано і дуже сексуально.

Тож, у таких босоніжках увага протилежної статі тобі забезпечена!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@curl.s_official) 28 Апр 2020 в 11:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@style_by_apostyle) 14 Май 2019 в 5:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @gumovska_shop 9 Май 2020 в 4:24 PDT

Босоніжки з носками

Цей тренд – не для всіх. Але якщо ти смілива, любиш бути на піку моди і не боїшся експериментів – можеш спробувати.

Босоніжки, поєднані з носками, буквально кричать усім навколо, що ти – особистіть творча та неординарна. Тож, якщо хочеш ефектно про себе заявити – ось воно, ідеальне рішення.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Персональный стилист Online (@valenty_style) 18 Мар 2018 в 3:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пошив Одежды GaFa (@gafa_atelier) 20 Ноя 2019 в 2:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся Язева (@olesya_chloe) 5 Апр 2019 в 12:37 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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