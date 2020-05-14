Модне взуття на літо 2020: найактуальніші моделі та тренди

Як обрати модне взуття на літо 2020? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найцікавіші тренди нового сезону.
Модне взуття літо 2020
В’єтнамки в місті
Обожнюєш в’єтнамки, бо це дуже-дуже зручно? Тоді маємо для тебе хороші новини: цього літа ти без докорів сумління можеш носити їх навіть у місті!
У спекотні дні таке взуття створює відчуття безтурботної відпустки, навіть якщо ти йдеш до офісу.
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Еспадрільї
Відчути літо на всі сто допоможе легке, зручне та екологічне взуття – еспадрільї.
Вони мають пласку підошву або невелику платформу з джуту (це вид натурального текстильного волокна). Для верху використовують текстиль та замшу.Також по темі: Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді Модний манікюр літо 2020: найсоковитіші тренди Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді
Носять таке взуття на босу ногу.
Спробуй і переконаєшся, що еспадрільї – це не лише стильно, але й дуже комфортно.
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Товстий каблук
Тонкі та високі підбори – це, звісно, красиво, але не завжди зручно.
Дизайнери радять дати ніжкам відпочити. Тож у цьому сезоні сміливо обирай туфлі і босоніжки з товстим каблуком.
Зараз це не лише практично, але й модно.
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Прозорі вставки
На модний олімп повертається взуття з прозорими елементами. Погодься, виглядають такі моделі вишукано і дуже сексуально.
Тож, у таких босоніжках увага протилежної статі тобі забезпечена!
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Босоніжки з носками
Цей тренд – не для всіх. Але якщо ти смілива, любиш бути на піку моди і не боїшся експериментів – можеш спробувати.
Босоніжки, поєднані з носками, буквально кричать усім навколо, що ти – особистіть творча та неординарна. Тож, якщо хочеш ефектно про себе заявити – ось воно, ідеальне рішення.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.
Фото: Pixabay