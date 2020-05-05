Приємні новини: що хорошого відбувається у світі

Позивні новини – що хорошого відбувається в світі під час пандемії.

Світ живе в умовах карантину, але навіть зараз у ньому відбувається багато хорошого і світлого.

Що саме?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе дайджест приємних новин.

Хороші новини під час пандемії

Ослаблення карантину

Європа починає обережно послаблювати карантинні обмеження.

Наприклад, у Німеччині відкрили перкукарні і школи (хоч поки що до навчальних закладів повернулась лише частина учнів).

В Італії дозволили виходити на пробіжки та прогулянки, поступово відновлюється виробництво, мільйони людей повертаються на свої робочі місця.

У Польщі відновили роботу готелі й торговельні центри.

Потроху виходять із жорсткого карантину й інші європейські країни.

Кава повертається

Життя потроху повертається у норму і в Україні. Зокрема, у Києві дозволили продавати каву на виніс у МАФах та кавярнях.

Тож ті, хто вже встиг засумувати за улюбленим еспресо, лунго чи карамельним лате, можуть нарешті поласувати улюбленим напоєм.

Приємні авіановини

Незважаючи на кризу, угорський лоукостер Wizz Air планує розширювати свою присутність в Україні.

Зокрема, запустити 7 нових маршрутів та з 1 липня відкрити нову базу – цього разу у Львові.

Маск знову став батьком

Коронавірус коронавірусом, але у нового життя – свій власний розклад J

Винахідник і улюбленець мільйонів Ілон Маск знову став батьком. Сина йому народила кохана дівчина Клер Буше, більш відома під псевдонімом Grimes.

Для 48-річного Маска це вже шоста дитина!

Зворушливе фото Ілона з малюком ми знайшли у Твіттер.

Злочинів стало менше

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, через карантин в Україні суттєво зменшівся рівень злочінності.

Зокрема, стало на 50% менше пограбувань, на 30% – розбоїв, на 14% – крадіжок.

Про значне зменшення рівня злочинності повідомляють і інші країни.

Квітковий повний Місяць

Уже у травні українці матимуть нагоду побачити унікальне астономічне явище, яке називають квітковим місяцем.

Відстань між Землею і її супутником зменшиться до мінімуму, і Сонце освітить Місяць своїми променями.

Астрологи кажуть, що в ніч на 7 травня потрібно загадати бажання – і воно обовязково збудеться.

Коти нас розуміють

Коти розуміють людську мову. Тепер не просто голослівне твердження, а доведений науковцями факт.

Японські вчені Ацуко Сайто та Казутака Шінозука довели, що кішки не просто розрізняють інтонацію, але й розуміють людську мову.

Середньостатистичний кіт може запам’ятати до 100 слів, які зазвичай говорить господар. А особливо талановиті кішки можуть розрізняти на слух до 20 назв предметів – і приносити їх господарю.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП продуктів, які покращують настрій.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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