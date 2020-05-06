Позитивні новини: що хорошого сталося в Україні та світі

Що хорошого сталося в світі – хороші події на карантині.

Навіть під час пандемії коронавірусу у світі відбувається так багато світлого і доброго! І Ранок у Великому Місті вирішив про це розповідати.

Тож якщо під час карантину тобі не вистачає позитивних – ця добірка саме для тебе.

Хороші новини під час карантину

Дівчина з собачкою повернулася з Уханя

Дівчина, яка залишилася в охопленому епідемією Ухані через свою собаку, нарешті повернулася з Китаю до України.

Звісно ж, разом зі своїм чотирилапим улюбленцем Мишею.

Анастасія Зинченко почувається чудово і має негативний тест на коронавірус, втім, все одно знаходиться на двотижневій самоізоляції.

«Я вдома. Коли прийде час, я зберуся думками і відпочину, я розповім вам історію про те, як ми повернулися додому. А зараз я насолоджуюся олів’є, шашликами, пловом і оселедцем під шубою», – написала дівчина у своєму Інстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 1 Май 2020 в 8:15 PDT

Рожеві фламінго

В Україну прилетіли рожеві фламінго – уперше за багато років! Зазвичай у нашій країні їх можна побачити лише в зоопарках.

Їх знайшли на Тілігульському лимані, що розташований на перетині Одещини та Миколаївщини.

Екзотичні птахи спокійно прогулювалися вздовж берега – і почували себе цілком комфортно.

Орнітологи сподіваються, що тепер фламінго частіше завітатимуть до Украхни. Власне, ми теж на це сподіваємося.

Показ мод онлайн

Нові модні колекції в Китаї показали онлайн. Свої моделі на сезон осінь-зима 2020 представили понад 150 дизайнерів.

До речі, самі вони бачать у такому форматі в основному позитив.

Тепер будь-який китайський дизайнер може показати свою творчість усьому світу. Я хотіла скористатися цією можливістю, щоб познайомити планету з нашої китайською культурою, – радіє дизайнерка Чжоу Лі.

Реп-уроки біології

На харківщині вчителька біології Ольга Халепа придумала, як зробити дистанційне навчання цікавим для школярів.Свої уроки вона записує… репом.

Жінка переконана, що так учні краще запам’ятовують наукові терміни.

Власне, діти від таких незвичних уроків і справді в захваті.

Нові Сутінки

Фанати знаменитої вампірської саги Сутінки, для вас є чудова новина.

Письменниця Стефані Майер анонсувала продовження історії, яке отримає назву Північне серце.

Цього разу читачі зможуть дізнатися, як уже відомі події виглядають із точки зору Едварда.

Бабуся-блогерка

Майже 90-річна бабуся Рина з Закарпаття вирішила стати блогеркою.

Уже за 7 днів вона назбирала понад 7 тисяч підписників в Instagram.

Вона і з онуками на городі встигає працювати, і за кермом кабріолета по полях розкатувати, і все це на камеру знімати.

А кожне відео бабусі збирає десятки тисяч лайків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Баба Ріна (@rina_z_zakarpattya) 30 Апр 2020 в 9:14 PDT

Читання Гаррі Поттера

«Мама» Гаррі Поттера Джоан Роулінг оголосила про новий проект, пов’язаний із легендарною серією.

З 5 травня і аж до середини літа зірки будуть щотижня читати вголос по одній главі з першої книги поттеріани.

Про хлопчика, який вижив, світу ще раз нагадають письменник Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, акторка Дакота Фаннінг та чимало інших знаменитостей.

А першу главу уже прочитав виконавець ролі Гаррі – актор Деніел Редкліфф.

Варення з кульбабок

І наостанок, позитивна ідея для тих, хто любить готувати і має власне подвір`я. Чому б цьогоріч не закрити пару баночок оригінального сонячного варення з кульбабок? 🙂

Ось рецепт.

Візьми 400 грамів кульбабок і обріж із них хвостики. Помий, залий літром води і постав на плиту – нехай покипить 10 хвилин.

Після цього додай пів чайної ложки лимонної кислоти і провари ще 15 хвилин.

Після цього жмих потрібно викинути, а у відвар додати пів кілограма цукру. І варити ще 40 хвилин.

От і все, незвичайне варення з кульбабок готове. Чому б не спробувати?

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про хороші новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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