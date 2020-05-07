Де шукати позитив під час карантину: поради психотерапевта

Де брати позивні емоції під час карантину? Як позбутися тривоги і зберегти дорогоцінні нерви? Ранок у Великому Місті розбирався з цими питаннями разом із психотерапевтом Анною Панченко.

Під час карантину загострюються базові страхи, спрямовані на самозбереження.

Нас лякає загроза здоров’ю, близьким, можлива втрати роботи, а також почуття невизначеності.

Через це рівень тривожності різко зростає.

Втім, і цими станами можна і потрібно працювати, говорить Анна Панченко.

Як позбутися тривоги під час карантину – поради психолога

Не фокусуйся на негативі

Перше і найважливіше – це не фокусуватися на негативі, не читати постійно новини і не серфити інтернетом у пошуках нових даних про коронавірус.

Чим більше ми хвилюємось, тим активніше починаємо шукати ще більше тривожних новин. Таким чином ми потрапляємо у воронку тривоги.

Вибратися з неї можна, тільки якщо перестати переглядати такий контент.

Потрібно рідше заходити на новинні сайти. Достатньо один раз на день подивитися дані з офіційних джерел – цього буде достатньо.

Створюй собі ритуали

Наш мозок не витримує невизначеності, вона міцно пов’язана із відчуттям тривоги.

І якщо ми не розуміємо, що буде далі, бо від нас нічого не залежить – це дуже складна ситуація для людини.

У цій ситуації важливо концентруватися на тому, що ми можемо контролювати. Це дасть відчуття стабільності, і, відповідно, почуття спокою.

Тому психотерапевт радить створювати собі ритуали.

Наприклад, привчи себе вранці прокидатися в один і той же час, вмиватися, пити каву, читати 1 главу улюбленої книги…

Створення ритуалів – сильний спосіб боротьби з тривогою.

Пиши списки справ на найближче майбутнє – і виконуй їх. Зараз дуже важливо.

Нормалізуй харчування і водний режим

Від того, скільки рідини ми п’ємо і які продукти їмо, сильно залежить наше здоров’я і самопочуття під час карантину.

Я б не рекомендувала дуже суворі дієти – вони створюють додаткове навантаження на нервову систему. Те ж саме стосується і переїдання.

Спи не менше 7 годин

Важливо нормалізувати сон, його оптимальна тривалість – 7-8 годин на добу. Адже, коли люди не висипаються – це теж підвищує тривожність.

Коли ми мало спимо – нервова система не відновлюється, і ми переживаємо ще більше.

Якщо людина нормально висипається, то її нервова система краще відновлюється.

Якщо ж ні –у неї збивається графік, і це негативно позначається на нервовій збудливості.

Як активізувати гормони радості

Покращити настрій у період тривоги та невизначеності можна, якщо активізувати виробіток так званих гормонів задоволення, говорить психотерапевт.

За відчуття радості відповідають 4 гормони: ендорфіни, окситоцин, дофамін і серотонін.

Ендорфіни

Рівень цих гормонів допоможуть підвищити помірні заняття спортом.

Після фізичної активності ти станеш веселіше та активніше, а емоційний стан суттєво покращиться.

Перевірено на собі!

Окситоцин

Окситоцин – це гормон обіймашок і теплих стосунків із рідними.

Він виробляється, коли ми проводимо час із родиною та домашніми тваринами, або навіть просто розглядаємо теплі сімейні фото.

Тож приділи час домашнім, а якщо проводиш карантин наодинці з собою – подзвони близьким по відеозв’язку.

Або хоча б знайди милі фото тварин в інтернеті.

Дофамін

Цей гормон виробляється в організмі, коли ми очікуємо на щось хороше.

Наприклад, уявляємо, як зараз смачно поїмо, подивимось цікавий серіал або досягнемо якоїсь цілі.

Щоб стимулювати вироблення дофаміну, потрібно ставити собі невеликі приємні цілі.

На етапі високої емоційної напруги «дофаміновий кайф» допоможе подолати негативні емоції.

Втім, із цим гормоном варто бути обережними. Дофамінові залежності – дуже сильні, тож у результаті можна «підсісти» на серіали, смаколики та інші приємності – і зупинитися буде дуже складно.

Серотонін

Ще один гормон хорошого настрою – серотонін. Коли його рівень у нормі – людина щаслива, спокійна і задоволена.

Серотонін виробляється в організмі з незамінної амінокислоти – триптофану.

Тому варто включити до меню продукти, які її містять. Зокрема, яйця, банани, авокадо, листову зелень, сир і морепродукти.

Як швидко позбутися нападу паніки

А що робити, якщо напад паніки та тривоги все ж таки з тобою стався? Психотерапевт пропонує 3 прості та дієві лайфхаки.

Проскануй тіло

Зручно сядь, закрий очі і прислухайся до своїх відчуттів. Подумки повільно проскануй своє тіло – від маківки до п’ят.

Це допомагає звернути фокус уваги всередину себе. Завдяки цьому, ми відволікаємося від зовнішніх проблем і заспокоюємось.

Переключи увагу

Припини весь час дивитися новини і спілкуватися з людьми на тривожні теми.

Навіть якщо страшно і не дуже хочеться, варто включити якийсь цікавий фільм, взяти в руки книгу або зайнятися хобі.

Згодом ти захопишся – і це дозволить переключити фокус уваги.

Дихай повільно

Якщо відчуваєш, що насувається напад паніки – починай дихати повільно.

Намагайся концентруватися на тому, як повітря входить і виходить із легенів.

Буде ще ефективніше, якщо робити це через соломинку для коктейлів.

Наше дихання і частота серцебиття пов’язані між собою. Коли ми уповільнюємо дихання –серцебиття сповільнюється і паніка відступає. Цей лайфхак допоможе швидко впоратися з сильною тривогою.

Сподіваємося, ці поради допоможуть тобі впоратися з тривогою під час карантину і знайти своє джерело приємних емоцій.

Будь на позитиві та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не зіпсувати стосунки під час карантину.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.