Земельні квитки та пеленальні столики: чим дивує громадський транспорт Німеччини

Німеччина – країна-ідеалістка, тому і місцева система громадського транспорту максимально наближена до ідеальної. Українська емігрантка Вікторія розповіла про це детальніше.

Міський громадський транспорт

У Німеччині завжди і в будь-якому транспорті інформують про зупинки – озвучують та пишуть на табло.

На поручнях автобусів і трамваїв є спеціальна кнопка «стоп», яку пасажир натискає, коли хоче вийти. Тобто кричати «водій мені на наступній» тут не заведено.

Зазвичай, квитки на міський транспорт в Німеччині – це міні-проїзні, вони розраховані не на одну поїздку, а на певний період часу – годину, півтори або дві.

Подібні квитки на проїзд коштують 2,15-3,1 євро, тобто 60-90 гривень. Тому німці часто купують проїзні на місяць чи навіть півроку. Чим більше період, тим більше заощаджуєш.

Земельні квитки

Ще у Німеччині є так звані земельні квитки. Вони діють у будні з 9 ранку до 3 ночі та у вихідні з 12 ночі до 3 ранку наступного дня, тобто більше доби.

Протягом цього часу людина може користуватися будь-яким видом громадського транспорту, який є в області або регіоні.

Коштує такий квиток там, де живе Вікторія, 23 євро на одну персону, на дві – близько 27 євро, на три –близько 29.

Приміський транспорт

Електрички та поїзди – гордість німецької транспортної системи.

Комфортабельні вагони з охайними та просторими туалетами, які облаштовані для користування людьми з інвалідністю, оснащені засобами для дезінфекції та інколи пеленальними столиками.

Також у німецьких поїздах та електричках обов’язкове кондиціонування.

Ще одна особливість німецьких поїздів та електричок – це те, що у квитках не вказується місце.

Тобто просто заходиш в електричку і сідаєш там, де вільно. Якщо всюди зайнято – їдеш стоячи. Усе як в українському метро!

Більше про громадський транспорт у Німеччині – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше лікар у Німеччині з українським дипломом розповідала про роботу за кордоном.

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