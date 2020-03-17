Лікар у Німеччині з українським дипломом: українка про роботу за кордоном

Українка Вікторія кілька років тому переїхала до Німеччини та працює там лікарем. Вона поділилась, як з українською освітою отримати роботу за кордоном.

Медицина Німеччини вважається однією з найбільш розвинених у світі, і стати її частиною – мрія багатьох лікарів. Вікторія дійшла до такої мети, хоч це було непросто.

Наша героїня здобула вищу освіту та пройшла інтернатуру в Україні, а щоб претендувати на роботу в Німеччині, їй потрібно було довести дійсність диплому.

Перевірка ВНЗ та знання мови

Перш за все, щоб отримати роботу лікаря в Німеччині, перевіряли кваліфікованість та визнання університету, в якому навчалась Вікторія.

Якщо цей етап пройдено, то переходять до наступного – знання мови.

Наша героїня здавала спеціальний іспит, на який витратила близько 200 євро. Для того, щоб він вважався зданим, потрібне знання німецької на рівні B2, тобто вище середньої.

Стажування

Після того, як етап перевірки та здачі іспиту позаду, можна надсилати резюме до німецьких клінік та проходити співбесіди.

І ось вас приймають на стажування. Надають вам безкоштовне житло та харчування. Проте на цьому все не закінчується.

Апробація

У Німеччині, під час стажування, ви маєте здати вже другий іспит на знання мови. Він складніший. Тут ви маєте знати німецьку на рівні С1 та володіти всією медичною лексикою.

На цей іспит Вікторія витратила 450 євро.

Якщо все пройшло успішно, вам надається дозвіл працювати в одній із клінік країни на два роки.

За ці два роки ви маєте отримати апробацію – безстрокову ліцензію, яка дозволить вам продовжувати працювати. Вона теж не буде безкоштовною.

Більше про роботу українських емігрантів в Німеччині дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про плюси та мінуси життя в Німеччині.

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