Життя в Японії: емігрантка розповіла неочікувані факти

Як живуть японці – українська емігрантка розповіла цікаві факти.

Чому японці сплять, їдять і розважаються в одній маленькій кімнаті? Чому на вході в квартиру виставляють взуття виключно носками вперед, і як це допомагає при землетрусах? Та чому всі члени японської родини приймають ванну, не змінюючи воду один після одного?

Українська емігрантка Ольга, яка же 10 років живе в Японії, розповіла про секрети її мешканців.

Японські квартири

Японія і Україна – різні світи, дивуватися тут є чому. Навіть квартири і кімнати в квартирах тут не такі, як ми звикли. Скажімо, передпокої зазвичай дуже маленькі порівняно з нашими, буквально метр на метр. А ще ось на цьому метрі всі мешканці і гості залишають взуття обов’язково носками до дверей.

«Взуття зберігається в передпокої, його ставлять носками вперед, щоб потім можна було швидко вдягнутися і вийти. Це дуже зручно в країні, де стихійні лиха – нормальна щоденна ситуація», – розповідає Ольга.

Обов’язково в японському домі має бути так звана, традиційна кімната, або вашицу. Це щось на зразок нашої вітальні – кімната, в якій відпочивають, приймають гостей, проводять чайні церемонії.

Ольга каже, що зараз традиційну кімнату більшість японців використають і в інших цілях. Зазвичай будинки і квартири в Японії дуже маленькі, не у всіх є окрема вітальня, столова і спальня, тому часто саме вашицу виконує роль одразу трьох кімнат.

Душ і ванна

Ольга каже, що японці просто обожнюють приймати ванну, і роблять вони це теж досить незвично. Використовують зазвичай традиційну японську ванну, яка називається офуро, раніше вони були дерев’яними. Перед тим, як залізти у ванну, японці приймають душ, вода не змінюється, і всі члени родини по черзі купаються в ній.

А щоб вода не охолола – ванну накривають спеціальними пластиковими кришками. Якщо ж вона все-ж-таки стала прохолоднішою – її можна підігріти. У сучасних офуро для цього використовують пульт який найчастіше прикріплений до стіни ванної кімнати.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивні японські звичаї.

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